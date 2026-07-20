Glumica Ivana Panzalović doživela je jeziv slučaj u septembru 2017. godine, kada je verenik pokušao da je ubije, a onda je izvršio samoubistvo.

Pogođena je metkom u glavu posle čega je usledila operacija , ali se na svu sreću oporavila.

Pored svih uloga koje je imala, Ivanu je javnost većim delom upoznala putem crne hronike kada je njen verenik, isprovociran žestokom svađom, pokušao da je usmrti, a o njenom slučaju naširoko se polemisalo i pisalo u medijima.

Dugo su se vraćale jezive scene

Ivana je jednom prilikom otkrila kako gleda na sve što joj se izdešavalo i da li joj se vraćaju slike tog stravičnog prizora.

- Uopšte se ne osvrćem na te stvari. To je neko davno prošlo vreme za mene, prevaziđeno i fokusrana sam na sadašnje vreme, budućnost, na svoj posao. Zapravo ja ne volim da govorim i ne govorim o tome. Važno mi je ono što radim i tome sam posvećena. Prisutna sam samo u sadašnjem trenutku i gledam samo na budućnost - rekla je Ivana ranije za medije.



Lepa glumica se dugo posle nemilog događaja nije pojavljivala u javnosti. U jednom trenutku uspela je da se izvuče iz svega, da se vrati svom pozivu - glumi. Veoma je aktivna na društvenim mrežama, te često objavljuje fotografije na kojima se vidi kako uživa pored mora u kupaćem kostimu, a liniju joj naširoko hvale.

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