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"Most kod Svilajnca bi trebalo da bude završen za manje od 24 meseca" Vučić: Velika stvar za celo Pomoravlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će most između Velike Plane i Svilajnca biti završen za manje od 24 meseca, ističući da je reč o projektu od velikog značaja za čitavo Pomoravlje

Autor:  Alo
20.07.2026.11:02
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"Most kod Svilajnca bi trebalo da bude završen za manje od 24 meseca" Vučić: Velika stvar za celo Pomoravlje
Foto: Alo
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– Nalazimo se između Velike Plane i Svilajnca, tu je neophodan most da se uradi. Radio ga je kralj Aleksandar pre 104 godine. Od 1968. godine traje borba da se ovaj most izgradi. Sad smo krenuli, trebalo bi za manje od 24 meseca da bude sve završeno. To su velike stvari za celo Pomoravlje – rekao je Vučić.

On je naglasio da su ovakvi projekti veoma skupi, ali da imaju veliki značaj za budući razvoj tog dela Srbije.

– Sve ovo je mnogo skupo. Ceo most će koštati 26 miliona evra. Sve velike zemlje imaju ogroman problem, od SAD, pogledajte Nemce, pripremaju obnovu infrastrukture. Ovo što danas radi ostaće zabeleženo. Ovo su od suštinskog i strateškog značaja radovi za čitavo Pomoravlje, mnogo košta, znamo da opštine ne mogu to da finansiraju. Ostaju velika dela za ljude – kazao je predsednik.

Vučić je najavio i dodatna ulaganja u Svilajnac i celo Pomoravlje, poručivši da će infrastrukturni projekti ostaviti trajan značaj za građane tog kraja.

Vučić je danas obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, kao i regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu, a više o tome možete čitati OVDE.

 
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