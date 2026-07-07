Regionalna pop zvezda još jednom je uspela da iznenadi, ali i šokira svoje fanove. Iako je poznata po tome da uvek voli da se našali na sopstveni račun, ovoga puta Milica Pavlović otišla je korak dalje i uradila ono što možda niko nije očekivao.

Na svom Instagram storiju objavila je fotografije na kojima imamo priliku da je vidimo u zavojima preko celo lica i glave što implicira da se podvrgla nekoj od estetskih intervencija, a uz ove šokantne fotke je napisala: "Ja posle svih operacija".

Mnogi su u prvi mah pomislili da je Pavlovićeva zaista nešto i radila na svom licu, dok su drugi ovakav potez shvatili kao odgovor na višegodišnje optužbe da se podvrgla brojnim operacijama.

Ipak, stvarnost je drugačija od onoga kako je vide svi oni koji bezuspešno pokušavaju da je degradiraju.

Naime, u pitanju je insert sa snimanja spota za pesmu "Ti me nerviraš" koja je za manje od deset dana osvojila region. Pop numera kakvu su fanovi oduvek priželjkivali od Milice, postala je pravi megahit i našla se medju tri najslušanije sa šestog albuma pod nazivom "Caka" koji je munjevitom brzinom osvojio Srbiju, ali i region.

Ono što je interesantno jeste činjenica da su ovu pesmu zavolele sve generacije, a posebno je privukla pažnju tiktokerima koji su se preko 3000 puta snimili uz saund za "Ti me nerviras" i zahvalili se Milici jer je vratila pravi pop zvuk osamdesetih kakav je nekada postojao na svetskoj, ali i EX YU muzičkoj sceni.

S druge strane, album je i pre samog izlaska privukao veliku pažnju javnosti i publike, a skoro sve pesme ušle su u jutjub trending i broje milionske preglede.

Posebne ovacije, mlada pop zvezda dobila je za ekranizaciju numere koja je izazvala pravu revoluciju na domaćoj sceni, a sudeći po viralnosti spota, očekujemo da će se o njemu pričati i pisati daleko van naših granica. Milica se našla u preko dvadeset uloga i oživela filmske postere kultnih filmova, a sudeći po reakcijama, u tome se odlično snašla. No, kako i ne bi kada je u domaćoj seriji "Pevačica" imala glavnu ulogu i već tada bila tema broj jedan ne samo u muzičkom, nego i u filmskom svetu.

Numeru "Ti me nerviraš" napisao je neprevazidjeni trojac, svetski producent i tekstopisac Fivos, Ljiljana Jorgovanović i Aleksandra Milutinović koji su Milicu videli kao izvodjača koji na verodostojan način može da vrati pravu pop muziku na domaću scenu.

U jednoj od svojih objava na Instagram nalogu, Milica je otkrila i odakle inspiracija za spot o kojem ne prestaje da se priča i piše.

-CAKA je u tome da sam gledala film "Baby girl" i danima, sa meni bliskim ljudima, komentarisala psihologiju likova i njihovih dela u filmu. Uživala sam u komentarima koje smo razmenjivali. Filmska umetnost je jedna od mojih ljubavi, obožavam da odem u bioskop i uz kokice pogledam nešto poput "Anore" ili filma “Čovek po imenu Oto”...Nakon odgledanog filma, volim da nadjem adekvatne sagovornike koji su spremni da sa mnom analiziraju dobar film i ostanu budni do tri ujutru - napisala je Milica ispod isečka za spot "Ti me nerviraš" i tada otkrila još jednu stranu svoje ličnosti za koju mnogi nisu znali.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da su fotografije koje je objavila na svom Instagram nalogu nastale po čuvenom filmskom ostvaranju, psihološke komedije "Sick of myself" koje je zajedno sa svojim timom donela na identičan način.

Podsećanja radi, Milica je nedavno imala veliki solistički koncert u Apatinu pred više od 15.000 fanova gde je premijerno izvela pesme sa novog albuma, a sudeći po reakcijama i podršci koju je dobila, Pavlovićeva je uradila odličan posao sa novim projektom koji pomera granice.

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