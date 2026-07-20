Naslednica modne kreatorke Verice Rakočević, Elena Karaman pozirala je pored bazena skroz bez odeće, a objava je izazvale burne reakcije na društvenim mrežama.

Bilo je kako pozitivnih, tako i negativnih komentara, ali su je mahom hvalili da za svoje godine odlično izgleda, kao i da joj zavide na parčetu raja sa bazenom, koji je za sebe napravila.

Pored Elene se nalazio pas od kog se ne odvaja, a takođe je pokazala i kako je sredila enterijer vile u kojoj trenutno boravi.

Stanari se žalili zbog parkinga

Inače, kada nije u vili Elena živi u zgradi koja ima tri sprata, od toga ceo jedan ceo sprat pripada njoj. Kako su stanari kazali, renoviranje je trajalo izvesno vreme, ali nema sumnje da je njen porodični dom sinonim za luksuz.

-Zgrada je stara, ali su stanovi veliki i imaju visoke plafone. Jedno vreme je delovalo kao da se sve renovira, jer su majstori stalno dolazili i odlazili, ali se sve to relativno brzo završilo. Sad je mirno i uredno. Iskreno, da mi ćerka nije rekla ko je ona, ne bih ni znala da se radi o poznatoj osobi - ispričala je nedavno jedna od komšinica za medije.

BONUS VIDEO: