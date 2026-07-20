Pevačica Dragana Mirković pre osam dana prekinula je nastup u Hrvatskoj zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Snimci njenog emotivnog obraćanja publici preplavili su društvene mreže, ostavljajući obožavaoce u velikoj brizi, međutim, ubrzo je otkrila šta se sada dešava.

Ona je nastupila na otvaranju jednog kluba, ali je morala sve da završi mnogo ranije nego što je planirano.

Na snimcima koji su ubrzo postali viralni vidi se kako se pevačica naslanja na stolicu, vidno potresena i u suzama.

-Ja nažalost neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod lekara. Hvala vam na razumevanju. Nadam se da se sledeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite - rekla je Dragana svima.

Otkrila detalje stanja

Nakon cele situacije, pošto je dobila brojne poruke, oglasila se na mrežama rečima da je sve kako treba, te i da joj je samo potreban odmor. Takođe je na svom Instagram profilu podelila je najavu za predstojeći koncert, te se očekuje da sve bude kako treba.

Alo/Republika

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