Glumica Lidija Vukićević danas proslavlja 64. rođendan, a uprkos činjenici da već uveliko gazi sedmu deceniju, fizički je vrlo aktivna, pa je sada otkrila da za pet minuta može da uradi 200 trbušnjaka.

Iako mnogi njen mladalački izgled pripisuju dobroj genetici, Lidija ističe da bez truda i odricanja nema ni pravih rezultata.

-Nikada nisam ušla u teretanu jer ne volim taj ambijent, ali zato kod kuće redovno vežbam", izjavila je glumica i otkrila fascinantan podatak: "Mogu da uradim 200 trbušnjaka za pet minuta, jer to radim godinama". Upravo na taj način održava svoje mišiće godinama unazad - rekla je Lidija iskreno, pa je potom dodala:

-Ne jedem meso, izbegavam loše masnoće, jedem ribu i radije ću biti gladna nego pojesti nešto što mom organizmu ne prija. Ne možete jesti baš sve i očekivati da izgledate dobro.

Otkrila tajnu vitke linije

Inače, nega je vrlo ključan korak u njenoj rutini, pa glumica ne krije da je to neizostavni deo njenog dana, dok takođe ima i savet za sve žene koje žele da izgledaju podjednako dobro kao ona.

-Mora redovno da neguje kožu, da skida šminku svako veče i da vodi računa o sebi. Kada volite sebe, onda želite i da izgledate dobro", jasna je Lidija, koja naglašava da živi sasvim normalno, ne pije alkohol i radi isključivo ono zbog čega se oseća dobro.

Alo/Blic

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