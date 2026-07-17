Ceca Ražnatović je dobila četvrtog unuka kada se njena ćerka Anastasija porodila i rodila naslednika Ilijana.

Sada se prvi put oglasila i otkrila da će prvo otići na nastup u Crnoj Gori, a zatim će se uputiti pravo u Španiju.

Ceca je nije krila sreću zbog prinove, a potom je otkrila kako se osećaju Anastasija i beba.

- Bogata sam žena. Ne postoji veće bogatstvo i radost, nego kad vam se rađaju zdravi, lepi, jedri unučići. Unuk je odlično, Anastasija je odlično. Vratila sam se 14. jula iz Španije, mislila sam da će da me sačeka da odradim koncert u Budvi - rekla je Ceca kroz smeh, pa dodala:

- Nije Anastasija specijalno krila trudnoću, ona je funkcionisala normalno, kao i svaka druga žena u trudnoći, jednostavno nije htela to da eksponira i objavljuje na mrežama. Najuži krug prijatelja je to znao od starta.

Oglasila se doktorka

Novopečeni roditelji su neizmerno srećni zbog dolaska prinove, a sada se oglasila i doktorka koja je porodila Anastasiju.

Naime, ona je na Instagramu objavila fotogradiju malog Ilijana, uz reči hvale za svoju pacijentkinju, kao i za kompletnu porodicu.

- Dobro došao na svet, mali Ilijane. Čestitke ovoj predivnoj familiji. Hvala što ste verovali u mene - napisala je doktorka uz fotku malog Ilijana, a Nemanja je repostovao njenu objavu i dodao:

- Hvala vama.

Moćna simbolika imena Ilijan

Inače, ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu".

U različitim kulturama ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.

BONUS VIDEO: