Anastasija Ražnatović porodila se pre dva dana i rodila dečaka kome su ona i njen suprug Nemanja Gudelj dali ime Ilijan.
Novopečeni roditelji su neizmerno srećni zbog dolaska prinove, a sada se oglasila i doktorka koja je porodila Anastasiju.
Naime, ona je na Instagramu objavila fotogradiju malog Ilijana, uz reči hvale za svoju pacijentkinju, kao i za kompletnu porodicu.
- Dobrodošao na svet, mali Ilijane. Čestitke ovoj predivnoj familiji. Hvala što ste verovali u mene - napisala je doktorka uz fotku malog Ilijana, a Nemanja je repostovao njenu objavu i dodao:
- Hvala vama.
Moćna simbolika imena Ilija
Inače, ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu".
U različitim kulturama ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.
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