Anastasija Ražnatović je porodila pre nekoliko dana, a cela porodica sa ponosom priča o novom članu.

Ceca Ražnatović je sada progovorila o unuku, te otkrila da odmah po završenim poslovnim obavezama kreće put Španije kako bi ga videla.

- Presrećna sam, još nisam videla bebu, morala sam da odradim zakazani koncert, odmah u nedelju ujutru idem za Španiju. Prebogata sam žena kada su te stvari u pitanju, ne postoji ništa lepše. Sve je prolazno u životu, i novac i slava i bogatstvo i kojekakvi uspesi, kada imate zdravu porodicu i mnogo dece, ne postoji veća nagrada i veća sreća, to je dar od Boga - rekla je Ceca Ražnatović i otkrila da nije bilo suza radosnica.

- Anastasija je odlično, beba je odlično. Videli smo se samo preko video poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja i stižem u nedelju. Mali se menja, svakim danom je drugačiji - rekla je Ceca i progovorila o Anastasijinoj odluci da ne otkriva javno da je trudna.

- Nisam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome.

"Bila je aktivna trudnica"

Ceca je otkrila i da je Anastasija pred porođaj bila aktivna trudnica, te da je čak i nosila štikle.

- Anastasija i ja se non stop čujemo, baš se oko svega konsultujemo, najduže je trajao naš razgovor kada se porodila. Ona je htela da se prirodno porodi, ali nije moglo i porođaj je bio carskim rezom. To je normalan čin za jednu ženu, ja sam prošla kroz to, sad ona. Ona je hrabra mlada žena i jako sam ponosna na nju. Nemanja i svekrva su sve vreme bili uz nju, svekar, dever Dragiša, zaova Vanja, porodično se nisu odvajali od nje. To je savršen primer da vidite kako funkcioniše jedna zdrava porodica. Niko od njenih nije bio tu, oni su joj bili prava podrška, mnogo sam ih zahvalna. Mislila sam da će Anastasija poslednjih meseci biti troma zbog težine i svega, jer većini trudnica se to dešava. Međutim, ona je izlazila na večere, nosila štikle i bila pokretna i živahna trudnica - rekla je Ceca i otkrila zbog čega je propustila porođaj.

- Bila sam 12 dana u Španiji i nadala se da će me sačekati da prođe 17. pa da i ja budem prisutna... Ali sećam se da me je Veljko pitao kada se vraćam i ja sam rekla 14, a on je rekao da će se poroditi ili 14. ii 15. Rekla sam mu: "Ajde ćuti molim te, ja sam u svojoj glavi zamislila da to bude 17.

Alo/Blic

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