Anastasija Ražnatović se juče porodila u privatnoj bolnici u Španiji, a najveća podrška u ovim trenucima bila joj je majka, balkanska zvezda Ceca Ražnatović.

Da se u Sevilji sprema gala slavlje postalo je jasno čim su njen brat Veljko i snajka Bogdana objavili fotografiju iz aviona i time otkrili da su krenuli na put kako bi prvi put videli tek rođenog naslednika.

Koliko si Anastasija i Veljko bliski govori i činjenica da je pevačica sinu dala ime kakvo je njen brat planirao za svog naslednika.

Mesecima se u medijima pisalo da će posle Željka i Krstana u porodicu stići mali Ilijan, ali su se ponosni roditelji u poslednjem trenutku ipak predomislili. Kada se Bogdana porodila, oni su iznenadili javnost odlukom da dečaku daju ime Isaija, pa je ovo ime na kraju ponosno poneo Anastasijin i Gudeljev prvenac.

Moćna simbolika imena Ilija

Inače, ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu".

U različitim kulturama ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.

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