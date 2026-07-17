On je još dodao da se "troškovi ovog zagađenja bez odlaganja moraju uračunati u carine" koje Kanada trenutno plaća u trgovini sa SAD.

"Smatramo Kanadu odgovornom za to što ne održava adekvatno svoje šume i šipražje, zbog čega se u SAD bez ikakve potrebe sliva prljav, zagađen i nezdrav vazduh, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv!", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

On je rekao da će pozvati Karnija kako bi saznao "šta nameravaju da preduzmu po tom pitanju". "Šteta je neprocenjiva! Kanada odbija da sprovede osnovne mere upravljanja šumama i raščišćavanja biomase, svesna da će to dovesti upravo do ovakvog ishoda.

Reč je o svesnom nemaru koji se ponavlja iz godine u godinu i košta Sjedinjene Države milijarde dolara, pa se troškovi ovog zagađenja bez odlaganja moraju uračunati u CARINE koje Kanada trenutno plaća", naglasio je Tramp.

Dim od stotina šumskih požara u Kanadi doneo je nezdrav kvalitet vazduha u više od deset saveznih država na Srednjem zapadu i Severoistoku Sjedinjenih Američkih Država, a vlasti Filadelfije danas su proglasile vanredno stanje zbog lošeg kvaliteta vazduha, preneli su ranije američki mediji.

"Svi mogu da osete negativne zdravstvene posledice usled prisustva čestica u vazduhu", upozorili su zvaničnici Filadelfije, navodeći da pripadnici osetljivih grupa mogu da imaju ozbiljnije zdravstvene tegobe.

U Kanadi trenutno gori gotovo 900 požara, od kojih je više od 100 okarakterisano kao požari van kontrole.