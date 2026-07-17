Zvanični portparol Ministarstva odbrane Kuvajta, pukovnik Saud Abdulaziz el Atvan, izjavio je da su oružane snage od ranih jutarnjih časova registrovale balističke rakete i bespilotne letelice koje su, kako tvrdi, došle iz Irana.

Prema njegovim rečima, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i neutralisali projektile, ali su pojedini napadi ipak izazvali posledice na terenu.

- Neprijateljska agresija dovela je do napada dronovima na više objekata i kasarni Kuvajtske vojske, pri čemu je povređen određeni broj pripadnika kopnene vojske tokom izvršavanja dužnosti. Svi povređeni dobili su medicinsku pomoć i njihovo stanje je stabilno - navodi se u saopštenju.

Pogođena elektrana i postrojenje za desalinizaciju

Kuvajtska vojska navodi da su na meti bili i vitalni civilni objekti, uključujući elektranu i postrojenje za desalinizaciju vode.

Prema saopštenju, napadi su izazvali požar i oštetili deo postrojenja i jedinice za proizvodnju električne energije.

Dodaje se da su geleri projektila pali na više lokacija širom zemlje, pričinivši materijalnu štetu, ali da za sada nema izveštaja o poginulim civilima.

Ako se informacije potvrde, reč je o ozbiljnoj eskalaciji bezbednosne situacije u regionu Persijskog zaliva, s obzirom na to da su, prema tvrdnjama kuvajtskih vlasti, na meti bili i vojni i ključni civilni objekti.

Poslednjih meseci tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane učestalim raketnim i napadima bespilotnim letelicama. Tvrdnje o najnovijem napadu za sada dolaze isključivo iz zvaničnih izvora Kuvajta, dok se Iran još nije oglasio ovim povodom.