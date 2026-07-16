Nemačka vlada je u prvoj polovini godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva privrede, odobrila izvoz oružja i vojne opreme za 13,7 milijardi evra, znatno više nego 2025.

Od toga, 9,6 milijardi otpada na oružje, a 4,3 milijarde na vojnu opremu.

Više od tri petine izvoza, odnosno oko devet milijardi odobreno je ka partnerima u Evropskoj uniji i NATO. Prošle godine taj udeo je sa 83 odsto bio znatno veći, piše agencija DPA.

Pojedinačno, najveći deo izvoza, vrednosti 2,5 milijarde evra, odobren je za izvoz u Ukrajinu, koju u odbrani od Rusije Nemačka podržava oružjem, opremom, novcem i na druge načine.

Ukrajina se u statistici vodi kao jedna od trećih zemalja, onih koje nisu članice ni EU ni NATO. Vlada je u treće zemlje odobrila izvoz za ukupno 4,9 milijardi evra.

Na drugom mestu među pojedinačnim državama su SAD, sa 1,6 milijardi evra, a slede Holandija, Češka i Litvanija. Na šestom mestu je Izrael, sa odobrenim isporukama za nešto manje od 800 miliona evra.

Posle toga idu Letonija, sa oko 500 miliona, potom Norveška, Estonija i Slovenija.