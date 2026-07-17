Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica ponovo se našao na meti kritika javnosti nakon što je na jednom od poslednjih nastupa u Crnoj Gori mašinicom ošišao momka iz publike. Povodom peticije koja je pokrenuta sa ciljem da se zabrane njegovi performansi, reper je u otvorenom razgovoru progovorio o zabranama, kolegama sa estrade, planovima za solistički koncert, ali i o odnosu sa suprugom Nevenom.

Na pitanje kako reaguje na aktuelnu situaciju i na vest da je ponovo pokrenuta peticija za zabranu njegovih nastupa u Crnoj Gori, a povodom performansa u kom je ošišao momka iz publike, Desingerica oštro poručuje da iza svega stoje neuspešni pojedinci.

- To što se dešava je delo grupe nebitnih i neuspešnih ljudi. To su isfrustrirani pojedinci koji su neuspešni u životu. Kada na kraju krajeva pogledaš šta taj čovek radi, on peva i usput besplatno ošiša čoveka, za džabe ga ošiša. Ja inače šišanje plaćam 100 evra, a ovde ga poklanjam. Zbog toga bi trebalo da me urame, svaki frizerski salon bi u budućnosti trebalo da drži moju sliku jer šišam besplatno - bio je brutalno iskren Dragomir.

Kada se pokrene tema o tome da li ima strah od zabrana koje se sve češće pominju u javnosti, kontroverzni reper naglašava da on zapravo donosi profit mestima u kojima gostuje:

- Zapravo razvijam turizam i biznis jedne države gde god da odem, u koju god zemlju da kročim. Onda pogledaš te isfrustrirane ljude i zapitaš se zašto se bune protiv tog dečka. Kada kažu: "Pa on šiša ljude", sami ispadnu idioti i budale, i javnost ih nakon toga tako i posmatra. Nemam nikakav strah od zabrana jer sam potpuno ispravan. Da nisam ispravan, imao bih strah. Pošto radim ispravno, zašto bih se plašio? Što ne uhapse onda frizere iz Budve što šišaju moj ceo tim svaka dva dana? Treba onda sve da nas pošalju na doživotnu robiju - izjavio je reper.

Mnoge zanima da li je razmišljao o tome da prestane sa takvim performansima i šta je sledeće što planira, s obzirom na to da letnja sezona i dalje traje, kao i da li sve te lude ideje smisli tik pred izlazak na binu. Desingerica objašnjava da je sve stvar trenutka.

- Ne zanima me to, ja radim ono što se meni u tom trenutku radi. Ceo taj performans je nastao sasvim slučajno. Šišao sam se pre nastupa, mašinica je ostala na bini i ja sam počeo da pravim "kadilak" frizure. Prvo sam ošišao jednog čoveka, a sada ih na nastupu ošišam po pet ili šest. Ne smišljam ja to unapred, to se jednostavno desi na bini, razna dešavanja se tu poklope - otkrio je Despić. Ipak, na bini postoji jasna granica. Kada je upitan šta je ono što nikada ne bi uradio tokom nastupa i gde podvlači crtu, reper otvoreno kaže:

- Nikada ne bih uradio bilo šta što ima neku fizičku seksualnu konotaciju. Ne pričam ovde o pljuvanju u usta i sličnim stvarima, to nije to, to je fetiš. Govorim o stvarima koje su zaista degutantne, poput pokazivanja intimnih delova i sličnih poteza. Te stvari su baš degutantne i to ne bih nikada uradio.

"Nemam protivnike na estradi, svi su oni moji fanovi"

Iako je često na meti kritika svojih kolega sa estrade, Desingerica tvrdi da situacija na terenu izgleda potpuno drugačije i šalje jasnu poruku svima koji mu upućuju negativne komentare.

- Ko me to uopšte kritikuje sa estrade? Više nema takvih ljudi. Ja sam sve njih preobrazio u svoje kolege i fanove, tako da takvi kritičari više ne postoje. Ostalo ih je možda dvoje ili troje, ali ako bih im se medijski posvetio i usmerio pažnju na njih, ni njih više ne bi bilo. Nemam nikakve medijske protivnike iz sveta muzike. Svi su oni moji fanovi. Neko ko je potpuno nebitan u muzici pokušava da pokupi kajmak preko mog imena, to je teška priča jer je ta osoba nevažna. Moraš biti bitan da bi se uopšte čulo to što pričaš - rekao je Desingerica.

"Solistički koncert će biti svetsko ludilo"

Kada se pominju njegovi nastupi i podsećanje na ranije godine kada je publiku uveseljavao na Music Week festivalu, nametnulo se i pitanje o solističkom koncertu u sopstvenoj režiji, kao i o prostoru koji bi izabrao za takav spektakl. Reper priznaje da mu je najveći problem vreme, ali da ima ogromne ambicije.

- Što se tiče solističkog koncerta, trenutno ne znam kako vremenski da se upakujem i organizujem. Imam brdo ideja, to bi trebalo da izgleda kao Brodvej, kao jedan ozbiljan mjuzikl pod nazivom "Desinger". Međutim, za tako nešto je potrebno mnogo rekvizita, mnogo svetla, dima i ozbiljne organizacije. Ne radim prosečno, kao što rade svi ostali, da samo postavim binu, šetam po njoj i pevam. To bi bio svetski projekat sa mojim ličnim pečatom, koji bih posle mogao da prodam bilo gde u svetu. Ne shvatam to olako. Nije mi to neka primarna motivacija, ali publika to traži i zarad njih će se to sigurno desiti u narednom periodu. Hteo sam to da realizujem u oktobru ili decembru, ali idem na američku turneju, snimam Pinkove zvezde, radim na novoj muzici, spotovima i imam još pet drugih poslova pored toga. Imam svoju modnu liniju, brend pića i svašta još, pa jednostavno nemam kad sve to da stignem. Ako nađemo dobrog organizatora koji može preko telefona da ispoštuje sve moje instrukcije dok mu objašnjavam šta treba da se uradi, sigurno ću to napraviti - otkriva poznati reper.

Pošto je spomenuo Pinkove zvezde, medije već danima preplavljuju vesti o dolasku Dare Bubamare u žiri. Na pitanje kako zamišlja energiju između sebe, Dare i Jelene Karleuše, i da li bi voleo da im se ona pridruži, s obzirom na to da mnogi predviđaju pravi "rat" energija, Desingerica odgovara samouvereno:

- Voleo bih da se svako pridruži, nemam ja nikakav problem sa tim. Meni svako odgovara u toj stolici. Ako ljudi kažu da bi to bio rat i da bi energija pucala jer smo i ona i ja veoma energični, ja u tim ratovima nikada ne gubim. Drago mi je zbog svakoga i želim svakome da se oproba u jednom ovakvom projektu, koji je trenutno najjači šou na Balkanu i u celoj Evropi. Ipak, to na kraju krajeva nije moja odluka. To je odluka produkcije, kako se oni budu dogovorili i šta oni misle da je najbolje za ovaj muzički format, tako će i biti - rekao je Desingerica.

"Prema supruzi imam ogromno poštovanje"

Za sam kraj razgovora, dotakli smo se i njegove supruge Nevene. Pošto na nastupima i snimcima često izgovara rečenicu: "Nemoj, tu mi je žena", zanimalo nas je da li mu je to Nevena uterala strah u kosti ili je u pitanju nešto drugo, na šta reper kroz smeh objašnjava porodičnu dinamiku, ali i priznaje šta mu žena najviše zamera:

- Ne, nije u pitanju strah, reč je o ogromnom poštovanju. Ona je uvek tu, sa mnom, i pred njom ne može da prođe nikakvo "mackanje i packanje". Međutim kaže mi često kada su nastupi u pitanju da sam preterao. Šta da se radi, takav je posao. Ne radim ništa loše, niko se nikada nije povredio na mom nastupu. Svi sa mojih koncerata odlaze srećni, ispunjeni i radosni. To je jedno veselje i količina radosti kakvu nigde niste videli - zaključio je Desingerica za Alo!

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