Julija Mendel, koja je bila portparolka predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog od 2019. do 2021. godine, gostovala je u podkastu američkog novinara Takera Karlsona, gde je govorila o periodu provedenom u predsedničkom kabinetu.

Tokom razgovora iznela je niz ozbiljnih optužbi na račun Zelenskog, tvrdeći, između ostalog, da je zloupotrebljavao državne resurse, da je koncentrisao vlast u svojim rukama, da je manipulisao javnošću i da predstavlja jednu od prepreka za postizanje mira u Ukrajini.

Mendel je takođe tvrdila da se Zelenski drugačije ponaša van kamera nego u javnosti i ocenila da se njegova politika značajno promenila od dolaska na vlast.

Optužbe izazvale burne reakcije

Intervju je izazvao veliku pažnju u Ukrajini, a brojni tamošnji mediji kritikovali su Mendel i osporili njene navode.

Ona je, između ostalog, tvrdila da je Zelenski 2019. godine tokom sastanka u Parizu navodno dao određena obećanja ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, kao i da je kasnije promenio politički kurs.

Između ostalog iznela je i tvrdnje o navodnoj korupciji, pranju novca, propagandi i drugim nepravilnostima u vrhu ukrajinske vlasti, ali za te navode u intervjuu nisu predstavljeni dokazi.

Govoreći o ratu, Mendel je ocenila da Ukrajina mora da traži put ka mirovnom sporazumu, ističući da, prema njenom mišljenju, nastavak sukoba donosi ogromne gubitke za obe strane.

Na kraju razgovora obratila se direktno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga da podrži postizanje mira.

Intervju Julije Mendel ponovo je otvorio raspravu o političkoj situaciji u Ukrajini i izazvao oštre reakcije u javnosti. Njene tvrdnje predstavljaju lične navode bivše saradnice predsednika Zelenskog i nisu potvrđene zvaničnim dokazima niti su ih potvrdile ukrajinske vlasti.

Od početka rata u Ukrajini političke podele u zemlji postale su izraženije, dok su kritike na račun državnog vrha sve češće tema domaćih i stranih medija. Istovremeno, ukrajinske vlasti odbacuju optužbe o sistemskoj korupciji i nastavljaju da ističu da je prioritet odbrana zemlje i nastavak međunarodne podrške.