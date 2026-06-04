Bivša učesnica rijaliti programa Dalila Dragojević, koja je regionalnu popularnost stekla u formatima poput Parova i Zadruge, ostala je upamćena po jednom od najskandaloznijih ljubavnih brodoloma na domaćoj javnoj sceni.

Javnost je svojevremeno ostala zatečena kada je pred kamerama okončala brak sa Dejanom Dragojevićem i uplovila u vezu sa Filipom Carem.

Posebnu osudu izazvala je činjenica da je novu romansu započela dok je još delila životni prostor sa tadašnjim suprugom u rijalitiju.

Nakon što je i ta ljubavna priča doživela kraj, odlučila je da započne novo životno poglavlje.

Otkrila čime joj se bavi dečko

Preselila se u Sjedinjene Američke Države, gde je sreću pronašla pored novog partnera Marka, koji se bavi transportom i radi kao vozač kamiona.

Na društvenim mrežama redovno prikazuje detalje iz svog života u Americi, a ne krije ni koliko je ponosna na posao kojim se njen izabranik bavi.

- Kao što bi rekao Andrija Milošević: "Moj je dečko kamiondžija, sa njim nekad odlazim i ja". Tako sam i ja sa svojim dečkom završila turneju od Njujorka do Majamija i nazad. Bili smo svuda i mnogo toga obišli. Sve će biti zabeleženo na Jutjubu - napisala je jednom prilikom.

Potom je detaljnije objasnila čime se bavi kompanija u kojoj njen partner radi.

- Firma se bavi selidbama širom Amerike. Ima više od 400 kamiona i preko 1.000 zaposlenih. Reč je o kompaniji koja je mnogim ljudima pružila priliku za zaposlenje i napredak. Ponosna sam što je moj Marko deo tog tima i što važi za jednog od najvrednijih radnika - istakla je Dragojevićka.

"Jedva čekam da dođem u Srbiju"

Nedavno je otkrila i da jedva čeka dolazak u Srbiju kako bi rešila određene estetske korekcije.

- Jedva čekam da dođem u Srbiju i posetim svoje doktore. Na usnama mi je ostala kuglica biopolimera i to mi veoma smeta. Jedva čekam da stignem u Beograd i da sve to uklonim. Mladost je ponekad zaista ludost - priznala je.

O životu u Americi

Govoreći o životu u Americi, naglasila je da ju je posebno iznenadio odnos ljudi prema novcu i materijalnim stvarima.

-Ovde sam naučila da oni koji zaista imaju novac uglavnom nemaju potrebu da to pokazuju. Ne opterećuju se markiranom garderobom i luksuznim brendovima. Žive opušteno i jednostavno, a to veoma poštujem. Kada bih sada izašla ovako obučena, niko ne bi pomislio da sam neozbiljna ili da sam izašla u pidžami - rekla je ona.

"Postala sam asocijalna"

Ipak, priznaje da joj je život preko okeana doneo i određenu usamljenost.

- Postala sam prilično asocijalna. Nemam veliko društvo. Upoznala sam jednu devojku preko Markovog prijatelja, ali ljudi ovde uglavnom nemaju mnogo vremena za druženje. Nisam osoba koja forsira poznanstva. Kada se Marko vrati s posla, zasipam ga svim informacijama koje sam skupila tokom dana. Šalim se da je on moja jedina drugarica u Americi i da jednostavno mora da me sasluša - kroz osmeh je zaključila Dalila Dragojević.