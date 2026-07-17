Ukrajinski zvaničnik za politiku sankcija Vladislav Vlasiuk javno je odbacio tvrdnje da elektronsko ratovanje može pouzdano da skrene ruske balističke rakete sa putanje. Povod su nedavni udari na Kijev i sve glasnije izjave dela ukrajinske industrije elektronskog ratovanja.

Vlasiuk je ocenio da su takve tvrdnje neodgovorne i daleko od realnosti jer stvaraju lažna očekivanja. Njegova reakcija usledila je posle izjave Jaroslava Filimonova, direktora kompanije Kvertus, da Ukrajina sada navodno može da skreće balističke rakete sredstvima za ometanje.

Spor oko tvrdnji o ometanju

Filimonov je kasnije izneo oprezniju formulaciju i naveo da elektronsko ratovanje može da utiče na preciznost balističke rakete remeteći satelitsku navigaciju, ali ne i da bude presudan faktor odbrane. To je uže od prvobitne tvrdnje o pouzdanom skretanju raketa.

Dodatnu polemiku izazvala je i ukrajinska grupa Night Watch, koja je tvrdila da je 24. maja ometala rusku balističku raketu RS-26 Orešnik. Ta tvrdnja za sada nije nezavisno potvrđena.

Šta pokazuju podaci sa udara na Kijev

Skepsa postoji i unutar ukrajinskih vojnih komentatorskih krugova. Jedan uticajan anonimni nalog, koji se predstavlja kao „pukovnik Generalštaba“, podsetio je na napad od 11. jula, kada je, prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, svih šest balističkih raketa stiglo do ciljeva.

U tehničkom objašnjenju navodi se da rakete Kinžal, Iskander i projektili ispaljeni iz sistema S-400 koriste navigacioni modul Kometa u kombinaciji sa unutrašnjim sistemom navođenja zasnovanim na preciznom laserskom žiroskopu. Kada raketa u završnoj fazi pređe na samostalno navođenje, spoljašnje ometanje, prema toj oceni, više ne može da joj promeni putanju.

Podaci ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva iz poslednjih dana pokazuju mešovit rezultat. U napadu 16. jula pet balističkih raketa porodice Iskander-M i projektila izvedenih iz S-400 pogodilo je ciljeve na 15 lokacija, dok su još tri Iskandera presretnuta ili potisnuta. To ostavlja otvoreno pitanje stvarnog dometa elektronskog ratovanja protiv balističkih pretnji.