Naša pevačica Ana Bekuta je svojevremeno otvorila vrata svog doma i pohvalila se enterijerom luksuzne nekretnine.
Dok je pokazivala delove stana Ana je došla do frižidera, gde se dogodila scena za pamćenje! Naime, pevačica je objašnjavala kako izgleda to kada ode u nabavku, neznajući da od namirnica u datom momentu ništa nije imala.
- U frižideru kao i kod ostalog sveta. Imam osnovne potrepštine - rekla je Ana, a kada ga je otvorila u njemu nije bilo apsolutno ništa.
Pevačica se u trenutku iznenadila, pa prokomentarisala samo sa "ju".
Sina ostavila u Zvečanskoj
Inače, Bekuta je svojevremeno govorila o sinu, koji nije odrastao sa njom, a okolnosti su bile vrlo teške.
- U 17. godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici - pričala je svojevremeno Bekuta.
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