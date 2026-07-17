Voditelj Zoran Pejić Peja ima dva braka iza sebe, a prvo je bio oženjen pevačicom Zlatom Petrović, sa kojom ima sina Jovana Pejića, a potom je kasnije uplovio u novi brak sa 25 godina mlađom, atraktivnom crnkom Draganom.

O svojim partnerkama uvek je iskreno govorio, a njegova anegdota u kojoj je otkrio ko je koga kako čašćavao i šta je ko plaćao, nasmejala je mnoge.

- Njena je želja bila da ona meni pokloni zube, a moja želja je da ona uradi grudi. Ona je ispunila moje želje posle godinu dana, a ja sada ispunjavam njene - rekao je Peja u jednoj emisiji svojevremeno.

Razveo se posle šest godina braka

Voditelj je otvoreno govorio i o razvodima, a sa jednom partnerkom ostao je u sjajnim odnosima.

- Rastali smo se uz jednu kaficu, seli smo ujutru i svako je krenuo svojim životom. Ne zamerite što je ovako javno govorim, ali da ne bih svima objašnjavao pojedinačno. Nema tu nikakvog prljavog veša, ničeg lošeg, rastali smo se kao veliki prijatelji i drugari - istakao je Peja za domaće medije pre tri godine.

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