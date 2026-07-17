Pevačica Viki Miljković govorila je za medije o brojnim aktuelnostima na estradi, a osvrnula se i na predstojeću sezonu "Pinkovih zvezda", pa je otkrila da je moguće da će se sa Desingericom ponovo naći u šou programu.

Ona tvrdi da još uvek ništa nije zakucano, ali da šanse uvek postoje jer dobru postavu pevača ne treba menjati.

- Ja se nadam ako Bog da, tim koji pobeđuje se ne menja - poručila je Viki Miljković za medije.

Dobila sliku Cecinog unuka, pa pomenula kumu

Kuma Svetlane Cece Ražnatović, pevačica Viki Miljković, ne krije oduševljenje zbog prinove u porodici Ražnatović, pa je dolazak Ilijana komentarisala sa osmehom.

-Da je samo više takvih vesti. Predivno! Svi su se obradovali... Ja sam se baš jako, jako obradovala. Jutros mi je Anastasija poslala poruku probudil me je - rekla je Viki iskreno.

Alo/Telegraf

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