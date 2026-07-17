Vest o razvodu Tine Ivanović i Zvezdana Anđića pre dve godine mnoge je iznenadila budući da su važili zajedan skladan par, a nakon što su se rastali saznalo se da se opet viđaju.

Naime, nakon što je Zvezdan javno govorio o tome da mu Tina nedostaje i da među njima nema problema, sada je i pevačica otkrila o čemu se radi. -Srećna jesam. Nas dvoje smo zajedno radili trideset godina, normalno je da mi njegova podrška znači. Falio mi je ponekad - rekla je pevačica.

O pomirenju sa bivšim

Tina je rekla da ne mora da bude zle krvi nakon što se ljudi rastanu, ali da postoji šansa i da se pomiri sa Zvezdanom.

- Kako Bog da, tako će biti. Videćemo šta će vreme pokazati. Ako bude dobro, može da bude!

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