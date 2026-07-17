Vladica Stanković, poznati zmijolovac i predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“, godinama pomaže građanima širom juga Srbije kada se u njihovim dvorištima ili kućama pojave zmije. Međutim, ovog puta nije se borio sa gmizavcima, već sa jednim od najopasnijih insekata tokom letnjih meseci – stršljenovima.

Poziv za pomoć stigao je iz sela Suvi Do kod Niša, gde su ukućani na tavanu primetili veliko gnezdo stršljena i zbog straha za bezbednost odlučili da pozovu stručnu pomoć.

Po dolasku na lice mesta, Vladica je ostao iznenađen veličinom gnezda.

– Jedva sam došao do njih... Šta je ovo?! Ludnica! Moramo da rešavamo ovo – rekao je dok je snimao intervenciju koju je kasnije objavio na društvenim mrežama.

Za razliku od akcija uklanjanja zmija, koje često obavlja bez posebne zaštitne opreme, ovoga puta morao je da obuče specijalno zaštitno odelo kako bi se zaštitio od mogućih uboda.

Stručnjaci upozoravaju da stršljenovi mogu postati agresivni kada osete da im je gnezdo ugroženo, zbog čega se građanima savetuje da ne pokušavaju sami da uklanjaju velika gnezda, već da pozovu nadležne službe ili obučene osobe.

Video ove intervencije brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, gde su mnogi pohvalili Vladicu zbog hrabrosti i spremnosti da pomogne ljudima u situacijama koje mogu biti veoma opasne.

Sa dolaskom toplijih dana sve su češće prijave pojave stršljena u blizini kuća, tavana, šupa i drugih objekata, pa stručnjaci podsećaju da je oprez najbolja zaštita.