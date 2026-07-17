Bivši ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov izjavio je na konferenciji za novinare u Kijevu da je tokom mandata insistirao na smeni vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, kao i načelnika Generalštaba Andrija Knatova.

Kako prenosi Kijev independent, Fedorov je rekao da je predsedniku Volodimiru Zelenskom predložio „drastične kadrovske odluke“, smatrajući da su promene u vojnom vrhu neophodne zbog načina komandovanja koji, prema njegovim rečima, potiče iz sovjetskog perioda.

Nemamo drugog izbora ako želimo da asimetrično pobedimo neprijatelja uz minimalne gubitke - rekao je Fedorov.

Njegova konferencija održana je dan nakon što je razrešen dužnosti ministra odbrane, što je izazvalo burne reakcije u ukrajinskoj javnosti.

Protesti i optužbe na račun Sirskog

Prema navodima medija, ispred institucija u Kijevu okupilo se između 1.000 i 2.000 ljudi koji su protestovali zbog Fedorovljeve smene. Među okupljenima su bili vojnici i veterani koji su smatrali da bi mogao da doprinese rešavanju problema u vojsci, uključujući mobilizaciju i nedostatak ljudstva.

Fedorov je naveo da je Zelenskom rekao da će sarađivati sa Sirskim uprkos različitim pogledima na vođenje rata, jer je, kako je istakao, „naš klijent ukrajinski narod“.

Ipak, tvrdi da su njegove inicijative kasnije blokirane i da je situacija kulminirala kada je, prema njegovim rečima, Sirski postavio ultimatum.

- I umesto da razmišlja o tome kako da asimetrično dobije rat, smislio je kako da podeli zemlju - rekao je Fedorov na konferenciji za novinare.

Izjave bivšeg ministra ukazuju na moguće nesuglasice u vrhu ukrajinskog vojnog i političkog rukovodstva. Međutim, navode koje je izneo Fedorov za sada nisu komentarisali ni predsednik Volodimir Zelenski ni vrhovni komandant Aleksandar Sirski.

Ukrajina se već duže vreme suočava sa izazovima u popuni ljudstva i organizaciji vojske, dok se istovremeno nastavljaju borbe na više delova fronta. Zbog toga svaka promena u vrhu odbrambenog sistema izaziva veliku pažnju javnosti i političke scene.

Izvor: Kijev independent.