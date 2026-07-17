Najvažnije:

Kir Starmer je izjavio da veruje da će Ukrajina pobediti u ratu protiv Rusije, nakon što je završio svoju poslednju posetu toj zemlji tokom mandata.

Zelenski je u četvrtak branio svoju odluku da smeni popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova i potvrdio navode o narušenim odnosima između ministarstva i najvišeg vojnog rukovodstva zemlje.

U ruskim i ukrajinskim napadima na civilne delove gradova u četvrtak je poginulo najmanje 12 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici.

Šef nuklearne agencije Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo glavnog inženjera ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom okupacijom, u napadu dronom za koji niko nije preuzeo odgovornost.

Ukrajinac optužen za izvođenje sabotaža u Poljskoj po nalogu Rusije.

UŽIVO

Ruske snage izvele napad na Harkov

Najmanje jedna osoba je poginula, a osam je povređeno, uključujući dvoje dece, u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu, saopštio je danas načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinjegubov.

"Jedan muškarac je poginuo usled neprijateljskog udara u Ševčenkovskom okrugu Harkova", napisao je Sinjegubov na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Među povređenima su sedmogodišnji i dvogodišnji dečak, kao i muškarci stari 24 i 50 godina. Povređenima se pruža medicinska pomoć.

Ruska vojska izvela vazdušne napade na ukrajinske centre za kontrolu dronova

Posade bombardera Su-34 napale su centre za upravljanje dronovima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Avio-bombe FAB-500 opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju pogodile su centar za upravljanje dronovima Oružanih snaga Ukrajine 4. brigade operativne namene Nacionalne garde Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Prema navodima ministarstva, avio-bombe su takođe pogodile privremeni punkt raspoređivanja osoblja 159. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine u selu Kolodezno u Harkovskoj oblasti.

"Vazdušnim udarom uspešno je uništen centar za upravljanje dronovima Oružanih snaga Ukrajine 414. odvojene brigade bespilotnih letelica, identifikovan vazdušnim izviđanjem, u blizini Antonovke u Hersonskoj oblasti", saopštila je vojska.

Rusija najavila više nego dvostruko povećanje isporuka dronova vojsci

Zamenik ruskog ministra odbrane Aleksej Krivoručko izjavio je danas da je Rusija ove godine više nego udvostručila isporuke bespilotnih letelica vojsci u odnosu na 2025. godinu, s ciljem ostvarivanja prednosti na ratištu. Krivoručko je na sednici kolegijuma Ministarstva odbrane rekao da je povećana isporuka različitih tipova dronova, posebno FPV bespilotnih letelica koje se koriste za direktne napade na ciljeve, preneo je Interfaks. "Ove godine, kako bismo osigurali nadmoć nad neprijateljem, povećali smo isporuku bespilotnih letelica, pre svega FPV dronova, vojsci", rekao je Krivoručko. Prema njegovim rečima, obim isporuka dronova ruskim oružanim snagama više je nego udvostručen u odnosu na prošlu godinu.

Delovi Ukrajine bez struje nakon napada

Delovi Odeske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti ostali su bez električne energije nakon oštećenja objekata energetske infrastrukture. Prema dostupnim informacijama, oštećenja na energetskim postrojenjima izazvala su prekide u snabdevanju električnom energijom u ove četiri ukrajinske oblasti. Za sada nije poznat obim štete niti koliko je potrošača ostalo bez struje.

Nedeljni brifing Ministarstva odbrane Rusije

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 4.661 ukrajinski dron tokom protekle nedelje;

Snage Crnomorske flote uništile su tokom nedelje pet ukrajinskih bespilotnih čamaca;

Ruske snage izvele su 19 grupnih udara na ukrajinske ciljeve;

Tokom nedelje pogođena su 24 morska plovila koja su koristile ukrajinske snage, uključujući 14 teretnih brodova;

Oružane snage Rusije pogodile su preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, skladišta municije i logističke centre;

U zoni odgovornosti grupe "Centar", ukrajinske snage su tokom nedelje izgubile više od 2.350 vojnika;

U zoni odgovornosti grupe "Zapad", ukrajinske snage su izgubile 1.505 vojnika;

U zoni odgovornosti grupe "Istok", ukrajinske snage su izgubile više od 3.275 vojnika;

U zoni odgovornosti grupe "Dnjepar", ukrajinske snage su izgubile više od 460 vojnika;

U zoni odgovornosti grupe "Sever" eliminisano je više od 1.360 ukrajinskih vojnika;

U zoni odgovornosti grupe "Jug", ukrajinske snage su izgubile više od 1.205 vojnika.

Dvoje poginulih u ruskom napadu na luku u Nikolajevu

Dvoje ukrajinskih državljana poginulo je u ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Nikolajevu, saopštilo je danas Nikolajevsko regionalno tužilaštvo, koje je pokrenulo istragu o ratnom zločinu. Prema navodima tužilaštva, ruske snage su jutros izvele napad dronovima na luku u Nikolajevu, pri čemu su oštećena tri civilna broda pod stranim zastavama usidrena u gradskim lukama, preneo je Ukrinform. Dvoje ukrajinskih državljana stradalo je nakon što je pogođen jedan od brodova. Tužilaštvo je saopštilo da je pokrenuta prethodna istraga zbog ratnog zločina sa smrtnim posledicama, a tužioci i istražitelji dokumentuju posledice napada. Ukrinform je naveo da je u prethodnom ruskom napadu na terminal za pretovar suncokretovog ulja kompanije Kernel oštećeno 25.000 tona proizvoda.

Odesa: Broj povređenih u ruskom napadu porastao na 10

Broj povređenih u ruskom napadu na Odesu povećan je na 10, među kojima je dvoje dece, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Prema rečima načelnika Vojne uprave Odese Serhija Lisaka, u napadu su poginule dve osobe, dok je osam povređeno, uključujući dvoje dece.

"Dve osobe su poginule u napadu. Još osam ljudi je povređeno, među njima i dvoje dece", rekao je Lisak.

Načelnik Odeske oblasti Oleh Kiper kasnije je saopštio da je broj povređenih porastao na 10. Dodao je da je jedna od poginulih osoba žena koja je u trenutku napada šetala parkom sa decom.

Dvoje poginulih u ruskom napadu na luku u Nikolajevu

Dvoje ukrajinskih državljana poginulo je u ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Nikolajevu, saopštilo je danas Nikolajevsko regionalno tužilaštvo, koje je pokrenulo istragu o ratnom zločinu.

Prema navodima tužilaštva, ruske snage su jutros izvele napad dronovima na luku u Nikolajevu, pri čemu su oštećena tri civilna broda pod stranim zastavama usidrena u gradskim lukama, preneo je Ukrinform. Dvoje ukrajinskih državljana stradalo je nakon što je pogođen jedan od brodova.

Tužilaštvo je saopštilo da je pokrenuta prethodna istraga zbog ratnog zločina sa smrtnim posledicama, a tužioci i istražitelji dokumentuju posledice napada. Ukrinform je naveo da je u prethodnom ruskom napadu na terminal za pretovar suncokretovog ulja kompanije Kernel oštećeno 25.000 tona proizvoda.

Najmanje jedna osoba poginula u ruskom napadu na Herson

Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine, saopštio je načelnik Hersonske regionalne vojne uprave Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da je u ruskom napadu pogođena kuća u okrugu Korabelni u Hersonu, preneo je Ukrinform. Ruske snage su tokom proteklog dana napale 38 naselja u Hersonskoj oblasti.

Pogođene luke u Odesi i Černomorsku

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su u lukama Odesa i Černomorsk oštećeni objekti namenjeni podršci Oružanim snagama Ukrajine.

Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile sa napadima na ukrajinske luke koje se koriste za dopremanje tereta Oružanim snagama Ukrajine.

Zelenski kandidovao šefa SBU Jevgenija Hmaru za ministra odbrane

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zadužio je šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane Ukrajine i rekao da će se nakon sprovođenja neophodnih zakonskih procedura obratiti skupštini, Vrhovnoj radi, sa zahtevom da podrži njegovu kandidaturu za tu funkciju.

“Upravo smo sa Hmarom razgovarali o sprovođenju naših operacija dugog dometa protiv Rusije i opremanju bezbednosnih jedinica i Odbrambenih snaga Ukrajine neophodnim sredstvima. Važno je postojanje strateške vizije kako bi Ukrajina nastavila aktivno da deluje u cilju zaštite naše nezavisnosti i primoravanja Rusije na diplomatiju”, naveo je na Zelenski sinoć na Telegram kanalu.

Prema njegovim rečima, Jevgen Hmara je stekao obimno iskustvo, u velikoj meri bez presedana, kada je reč o izvođenju tehnoloških udarnih operacija, prenela je agencija Ukrinform.

Ukrajinac optužen za izvođenje sabotaža u Poljskoj po nalogu Rusije

Poljsko tužilaštvo je optužilo 18-godišnjeg državljanina Ukrajine za izvođenje sabotaža po nalogu ruske obaveštajne službe, sa ciljem raspirivanja tenzija između Poljske i Ukrajine, prenosi danas BBC.

Osumnjičeni, identifikovan kao Ilja K. u skladu sa poljskim zakonima o zaštiti privatnosti, tereti se za 47 krivičnih dela počinjenih u periodu od novembra 2024. do avgusta 2025. godine, kada je uhapšen.

Navodne sabotaže uključivale su skrnavljenje spomenika poljskim žrtvama Ukrajinske ustaničke armije (UPA), koja je učestvovala u ubistvima desetina hiljada Poljaka tokom Drugog svetskog rata, u događaju poznatom kao masakr u Voliniji. “Cilj ovih akata je bio raspirivanje etničkih tenzija između Poljske i Ukrajine”, navodi se u saopštenju Poljske agencije za unutrašnju bezbednost (ABW).

Jermolajev: Vojna obaveštajna služba Ukrajine organizovala napad na mene

Ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev optužio je danas vojnu obaveštajnu službu Ukrajine (GUR) da je organizovala atentat u na njega Monaku, u kojem su teško povređeni njegova partnerka i dete.

U prvom javnom obraćanju nakon bombaškog napada u Monaku, Jermolajev je izneo tvrdnju da su aktivni i bivši pripadnici GUR-a stajali iza pokušaja ubistva u kojem je povređen, prenosi Gardijan.

"Na osnovu istražnih dokaza koji su nam dostupni, ne sumnjamo da su aktivni pripadnici Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, poznate kao GUR, bili direktno umešani u ovaj pokušaj ubistva", naveo je Jermolajev u saopštenju koje su objavili njegovi advokati. Francuski istražitelji identifikovali su osumnjičenu za postavljanje bombe kao ukrajinsku državljanku Anastasiju Berezovsku.

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