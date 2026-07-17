Sve je počelo objavom frizera koji je javno istakao da šišanje košta 25 evra - i da se ta cena prihvata bez pogovora. Ubrzo je usledio komentar koji je zapalio diskusiju: „Ko im je kriv što nisu učili školu?“

Od tog trenutka, rasprava se pretvorila u širu debatu o tome koliko danas zaista vredi nečiji rad - i da li plaćamo vreme ili rezultat.

Dve strane priče

Jedni tvrde da je poređenje besmisleno:

„Ako se poredi vrhunski frizer koji termine zakazuje deset dana unapred, treba porediti i vrhunskog softverskog inženjera - ne proseke.“

Drugi, pak, podsećaju da tržište ne zanima diploma, već potražnja. Ako neko za pola sata zaradi 25 evra i ima raspored popunjen mesecima unapred - tržište je već reklo koliko njegova usluga vredi.

Diploma više nije garancija najveće zarade

Generacijama se verovalo da je fakultet siguran put do dobre plate, a zanati „rezervni plan“. Danas je slika potpuno drugačija: dobar električar, keramičar, automehaničar ili frizer često zarađuje više od zaposlenih sa diplomom.

Istovremeno, vrhunski programeri i dalje spadaju među najplaćenije stručnjake - ali učesnici rasprave upozoravaju da nije pošteno porediti najbolje iz jedne profesije sa prosekom druge, piše Telegraf.

AI menja pravila igre

Jedan komentar posebno je odjeknuo:

„AI će možda zameniti programere, ali ne mogu da zamislim robota koji šiša.“

Iza te šale krije se ozbiljna dilema - veštačka inteligencija menja digitalne profesije, dok zanati i dalje zavise od ljudskih veština, poverenja i kontakta sa klijentima. Zato mnogi veruju da će kvalitetne zanatlije postajati sve traženije - i sve skuplje.

Plaćamo godine, ne sate

Jedan od učesnika rasprave možda je najbolje sažeo celu temu:

„Ne plaćamo sate rada. Plaćamo godine učenja, iskustva i sposobnost da neko posao završi kvalitetno.“

A šta vi mislite? Da li danas više vredi diploma ili zanat? Da li je tržište konačno ispravilo nepravdu prema zanatlijama - ili su IT stručnjaci i dalje daleko ispred svih?