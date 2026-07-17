U saopštenju objavljenom na Fejsbuku navodi se da su pogođena i dva tankera, kao i jedan tegljač u akvatorijama Crnog i Azovskog mora, prenosi Ukrinform.

"Tankeri se koriste za transport ruske nafte, naftnih derivata i tečnog gasa radi zaobilaženja međunarodnih sankcija, kao i za prevoz goriva za potrebe Oružanih snaga Ruske Federacije", navodi se u saopštenju.

Pogođen je i patrolni brod projekta 10410 "Svetljak" u Kerču, na Krimu, dodaje se u saopštenju.

Kako je naveo Generalštab, brodovi projekta 10410 "Svetljak" namenjeni su za patroliranje morskim područjima, pratnju brodova i plovila, a mogu biti angažovani i za podršku operacijama ruske ratne mornarice i drugih bezbednosnih struktura Ruske Federacije.

Pogođeni su i naftni terminal "TES-Terminal-1" i skladište goriva i maziva u Kerču. Osim toga, pogođeno je skladište nafte "Šahtersk" u istoimenom gradu u Donjeckoj oblasti.

Ukrajinske snage pogodile su i železnički most preko reke Kalmius kod Staromarjivke u Donjeckoj oblasti, kao i drumski most kod Kozina u Kurskoj oblasti u Rusiji, koje ruske snage koriste za vojnu logistiku. Takođe juče je izveden napad i na rafineriju nafte "Slavneft-Janos" u Jaroslavlju, u Jaroslavskoj oblasti Rusije.

Zabeležen je pogodak u objekat nakon kojeg je izbio požar na području postrojenja. Stepen pričinjene štete i rezultati napada još se utvrđuju. Generalštab Ukrajine naveo je da je "Slavneft-Janos" jedna od najvećih rafinerija u Rusiji i najveća rafinerija u centralnom delu zemlje.

Prosečan obim prerade iznosi oko 15 miliona tona nafte godišnje.

"Kompanija proizvodi benzin za automobile, dizel gorivo, avionski kerozin, maziva, bitumen i druge naftne proizvode koji se, između ostalog, koriste za potrebe vojno-industrijskog kompleksa i Oružanih snaga Ruske Federacije", navodi se u saopštenju.

Ukrajinske snage su, kako se dodaje, pogodile i skladište materijalno-tehničkih sredstava ruskih snaga u oblasti Pokrovska, kao i komandno-osmatrački punkt kod Novotrojickog u Donjeckoj oblasti.