Nesvakidašnji snimak iz podmorja Crne Gore poslednjih dana privlači veliku pažnju na društvenim mrežama. Prema navodima autora, nastao je tokom ronjenja kod ostrva Sveti Nikola, u blizini Budve, gde je zabeležen susret sa jednom od najređih morskih životinja na Mediteranu.

Inostrani turista Martin Beir istraživao je podvodnu pećinu kada je u daljini primetio neobičnu siluetu.

U prvi mah nije bio siguran šta vidi, ali je ubrzo shvatio da se ispred njega nalazi morska medvedica, jedna od najugroženijih vrsta foka na svetu.

"Nisam mogao da verujem svojim očima"

Kako je ispričao uz objavljeni snimak, susret ga je potpuno iznenadio.

– Nisam mogao da verujem svojim očima. Snimak možda nije savršenog kvaliteta, ali samo viđenje ove životinje predstavlja pravu retkost – naveo je.

Dodao je da su on i ostali ronioci zadržali bezbednu udaljenost i samo posmatrali životinju dok je mirno nestajala u dubini mora.

Upravo zbog svoje plašljive prirode i malobrojnosti, ovakvi susreti smatraju se izuzetno retkim.

Jedna od najugroženijih foka na svetu

Morska medvedica pripada rodu foka i smatra se jednom od najređih morskih sisara na planeti.

Odrasle jedinke mogu narasti između 2,4 i 2,8 metara, dok njihova težina neretko prelazi 300 kilograma.

Najčešće nastanjuje teško pristupačne morske pećine, gde ženke na svet donose mladunce i brinu o njima tokom prvih meseci života.

Njena ishrana uglavnom se sastoji od ribe, glavonožaca i drugih morskih organizama.

Populacija se polako oporavlja

Prema podacima Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), status morske medvedice promenjen je 2023. godine sa „ugrožena“ na „ranjiva“, zahvaljujući dugogodišnjim merama zaštite koje su doprinele postepenom oporavku populacije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova vrsta i dalje nije van opasnosti.

Najveće pretnje predstavljaju uništavanje prirodnih staništa, slučajno zaplitanje u ribarske mreže, uznemiravanje od strane ljudi, zagađenje mora i smanjenje količine dostupne hrane.

Zbog toga svaki zabeleženi susret sa morskom medvedićom privlači pažnju biologa i ljubitelja prirode, jer može pružiti dragocene informacije o kretanju i prisustvu ove retke vrste u Jadranskom moru.