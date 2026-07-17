Iran je izveo napade na ciljeve u iračkom Kurdistanu, a prema dostupnim izveštajima, mete su bile baze kurdskih opozicionih i naoružanih grupa.

Prijavljene su snažne eksplozije u okolini Sulejmanije, dok se na društvenim mrežama pojavljuju snimci požara i sekundarnih detonacija nakon udara Irana na iračke Kurde.

Prema dostupnim informacijama, u napadima Irana na Kurde su korišćene bespilotne letelice, a pogođena su skladišta municije koja se dovode u vezu sa kurdskim naoružanim grupama.

Nakon prvih udara prijavljene su brojne sekundarne eksplozije, što ukazuje na detonaciju uskladištene municije.

Požar zahvatio planinsko područje

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se veliki požar koji je zahvatio planinsko područje, za koje pojedini izvori tvrde da je korišćeno kao baza i skladište naoružanja kurdskih milicija.

Iranske i iračke vlasti još nisu objavile zvanične informacije o eventualnim žrtvama ili razmerama materijalne štete.

Iranska vojska je izvela ovaj udar kao odgovor na oružanu pobunu koju su pokrenule neke od kurdskih milicija u koordinaciji sa američkim napadima na Iran.