Brajan Volš, koji služi doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva supruge, Beograđanke Ane Volš, pojavio se na platformi WriteAPrisoner.com, sajtu namenjenom povezivanju zatvorenika sa ljudima koji žele da se dopisuju sa njima.

Prema podacima objavljenim na sajtu, njegov profil postavljen je pre četiri dana.

U opisu piše da je Volš star 51 godinu, da kaznu služi u Masačusetsu i da traži prijatelje za dopisivanje iz celog sveta.

Na profilu su objavljene i dve njegove privatne fotografije na kojima nasmejan sedi za stolom.

Tužilac upozorio: "Budite oprezni"

Brajan Volš je u februaru ove godine osuđen zbog ubistva supruge Ane Volš, koju je, prema presudi, 1. januara 2023. godine usmrtio u njihovoj porodičnoj kući u Kohasetu, nakon čega je raskomadao njeno telo i delove bacio u kontejnere. Posmrtni ostaci Ane Volš do danas nisu pronađeni.

Tokom istrage otkrivene su i njegove internet pretrage poput: "koliko vremena treba da telo počne da se oseća" i "koji je najbolji način da se rešite tela", dok su istražitelji na osnovu snimaka sa nadzornih kamera utvrdili da je kupovao testeru, sekiru i sredstva za čišćenje.

Otvaranje profila izazvalo je brojne reakcije u Americi.

Greg Konor, tužilac koji je zastupao optužnicu protiv Volša, upozorio je sve koji razmišljaju da mu pišu.

- Budite oprezni. Veoma dobro znate s kim imate posla - poručio je Konor.

On je istakao i da se na Volševom profilu nigde ne pominju ubistvo Ane Volš, njegovi pokušaji prikrivanja zločina niti drugi detalji zbog kojih je osuđen.

Predstavnici grada Kohaset naveli su da razumeju zbog čega je javnost uznemirena.

Kako funkcioniše platforma?

WriteAPrisoner.com postoji od 2000. godine i predstavlja platformu koja povezuje zatvorenike sa ljudima van zatvorskog sistema putem pisama.

Prema pravilima sajta, profile mogu da postave sami zatvorenici ili članovi njihovih porodica i prijatelji, uz godišnju naknadu od oko 65 dolara.

Pošto zatvorenici nemaju pristup internetu, prva poruka može da se pošalje preko sajta, dok se dalja komunikacija odvija klasičnom poštom.

Na platformi se nalaze hiljade zatvorenika iz američkih zatvora, dok među dostupnim profilima nema nijednog iz Srbije.

Otvaranje profila na ovakvim platformama nije neuobičajeno u američkom zatvorskom sistemu, ali slučajevi osuđenika za teška ubistva često izazivaju burne reakcije javnosti, posebno kada pokušavaju da uspostave kontakte sa ljudima van zatvora.

Sajt WriteAPrisoner.com navodi da mu je cilj resocijalizacija zatvorenika kroz dopisivanje i održavanje kontakta sa spoljnim svetom. Ipak, prisustvo osuđenika za najteža krivična dela na platformi godinama izaziva polemike u američkoj javnosti.

Izvor: WriteAPrisoner.com, 25News.