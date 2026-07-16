Odluka o zabrani zadržavanja na travnatim površinama i kretanja u kupaćim kostimima u parku ispod Titove vile u Igalu izazvala je proteste i negodovanje brojnih turista.

Pojedini gosti, koji kažu da u Herceg Novi dolaze na letovanje već decenijama, ističu da je ovakva odluka trebalo da bude doneta i javno objavljena pre početka turističke sezone.

Kako navode, park su godinama koristili kao mesto za predah od visokih temperatura, jer su u hladu velikih stabala mogli da se sklone od letnjih vrućina sa plaže.

Šta je sve zabranjeno i kolike su kazne

Zamenik načelnice Komunalne policije Darko Klasić izjavio je da više neće biti dozvoljeno ležanje na travi, postavljanje stolica, stolova za masažu i drugog plažnog mobilijara, kao ni organizovanje roštiljanja, koje je prethodnih godina bilo česta pojava.

Prema njegovim rečima, cilj novih mera jeste očuvanje višedecenijskih stabala eukaliptusa i platana, kao i zaštita zelenih površina u parku.

Komunalna policija za sada ne izriče novčane kazne, već posetiocima daje upozorenja.

Ukoliko građani ili turisti ni nakon upozorenja ne postupe po nalogu nadležnih službi, mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 150 evra.

Pored toga, zabrana kretanja u kupaćim kostimima ili bez pojedinih delova odeće odnosi se i na ulice, parkove i staro gradsko jezgro Herceg Novog.

Ova zabrana, međutim, ne važi za šetalište Obala Nikole Kovačevića i Pet Danica, kao ni za priobalni put u kupališnoj zoni Hercegnovske rivijere.

Turisti koji borave u Herceg Novom i Igalu trebalo bi da obrate pažnju gde se kreću u kupaćim kostimima i na kojim površinama borave van plaže. Nadležni trenutno uglavnom upozoravaju posetioce, ali u slučaju nepoštovanja pravila mogu uslediti novčane kazne u skladu sa lokalnim propisima.

Sve više turističkih destinacija na Jadranu poslednjih godina uvodi stroža pravila ponašanja kako bi zaštitile javne površine, kulturno nasleđe i životnu sredinu. Slične zabrane već postoje u pojedinim gradovima Hrvatske, Italije i drugih mediteranskih zemalja, gde se neprimereno ponašanje van plaža kažnjava visokim novčanim kaznama.

Izvor: RTCG