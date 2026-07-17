Nakon što su se Crnogorci i ove godine pobunili i tražili zabranu ulaska u zemlju za Dragomira Despića Desingericu, reper se oglasio.

Nakon nekoliko nastupa koje je održao na crnogorskom primorju, ove sezone je ponovo pokrenuta pteicija da mu se uvede zabrana za ulazak i nastupanje u Crnoj Gori.

- Pojedini me ne žele, to su njihove lične frustracije što su neuspešni u životu, pa ih leče na taj način. Parametar primerenosti je svakom na drugačijem nivou, tako da bih u ovom slučaju rekao da ti što to pričaju i pišu nisu u pravu i nisu deo većine i da nikog generalno ne zanima njihovo mišljenje, već im se ljudi smeju i gledaju ih kao budale - rekao je Desingerica.

"Desingerica napolje iz Crne Gore"

Podsetimo, na jednom profilu koji se bavi promocijom prirodnih lepota Crne Gore osvanula je peticija.

Građani su pobesneli zbog poslednjeg u nizu nastupa terepera u Budvi na kojem je sa scene mašinicom šišao publiku koja je bila u prvom redu.

- Ovakvo ponašanje prema tinejdžerima najoštrije osuđujemo. Kao znak našeg stava, toj osobi zabranjujemo ulazak u naše objekte. Možda nikada ne bi ni došao, ali ako svi pokažemo isti stav, neće imati gde da dođe. Dosta je normalizacije sadržaja i ponašanja za koje smatramo da nisu primereni deci i mladima. Dok se trudimo da sačuvamo vrednosti koje su nam preci ostavili, da negujemo našu tradiciju, kulturu i svetinje, verujemo da moramo zaštititi i našu decu od sadržaja i uzora koje smatramo štetnim. Desingerica napolje iz Crne Gore - navodi se u objavi.

Alo/Kurir

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