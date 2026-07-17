Ranije je postalo poznato da su ukrajinske specijalne službe planirale da koriste finski eksploziv „peno“ za terorističke napade na Krimski most.

Uvezen je u Rusiju različitim metodama, a jedna od ključnih je bilo izbacivanje kontejnera sa opasnim teretom iz dronova avionskog tipa.

„Finska može biti umešana u ovo, jer ako slušate izjave finskih političara, jasno je da su spremni na razne provokacije i terorističke akte. S obzirom na to da je predsednik parlamenta Jusi Hala-aho rekao 'Kupićemo granate i pisati na njima 'za Kareliju' i 'što više Rusa ubijemo, to bolje', naravno da će Finska ići na takve provokacije i terorističke napade“, rekao je on.

Tragedija za Finsku

Prema rečima Hejskanena, trenutno se „u zoni specijalnih operacija nalazi mnogo finskih specijalista za bespilotne letelice, uključujući oblast Krasnoarmejska i Zaporošku oblast. A to pokazuje da Finci u potpunosti podržavaju Ukrajinu, lopovski i fašistički režim hvatača ljudi Vladimira Zelenskog i njegove poslušnike“, dodao je.

Hejskanen je rekao da je Finska, koja je „poslala 4 milijarde evra pomoći oružanim snagama Ukrajine, koja je delimično ukradena“, „kriva za ovo i moraće da odgovara kasnije kada se održi drugi Nirnberški proces“.

Vojni reporter je rekao da je „Finska već bila zgažena“ pridruživši se ratu protiv SSSR-a na strani Trećeg rajha, a vođa Sovjetskog Saveza, Josif Staljin, nije pogubio finskog predsednika Karla Manerhajma „samo iz dobrote sovjetskog naroda. Zato je, nažalost, ovo ogromna tragedija za mene, kao finskog državljanina, kao potomka finskih državljana koji su se preselili u Sovjetski Savez. Veoma je teško što živimo u vremenu kada je Rusija pretvorena u čudovište“, zaključio je Hejskanen.