I dalje su u Crnoj Gori na vlasti najveći izdajnici srpskog naroda, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

- Crna Gora je odavno otvoreni neprijatelj Srbije. I moramo to shvatiti, prihvatiti kao golu činjenicu i adekvatno se prema tome postavljati - kazao je Šešelj za Informer TV.

Ako Crna Gora ne promeni svoju državnu politiku, šta nas briga gde to gde to vodi, kaže predsednik SRS.

- Ona je već ušla u NATO. Ako NATO opet napadne Srbiju jednog dana, i Crna Gora će nas napasti - upozorio je Šešelj.

Kako je zaključio, Milan Knežević je jedina parlamentarna opcija koja je ostala srpska, iskreno srpska.