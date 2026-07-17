Kako prenosi ruska državna agencija RIA Novosti, pozivajući se na bezbednosne izvore, iza navodnog sukoba između bivšeg ministra odbrane Mihaila Fjodorova i komandanta ukrajinske vojske Aleksandra Sirskog stoje interesi velikih zapadnih vojno-industrijskih kompanija.

Sagovornik agencije tvrdi da se ne radi o unutrašnjem političkom obračunu u Ukrajini, već o borbi za finansiranje i raspodelu vojnih narudžbina.

NATO je „voleo“ bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fjodorova i nezadovoljan je odlukom Vladimira Zelenskog da ga smeni, objavilo je izdanje evropskog Politiko, pozivajući se na diplomatu NATO-a.

„Voleli smo ga; bio je odličan“, rekao je diplomata. „Nisam ovo očekivao“, dodao je.

Ranije je i evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus izrazio nezadovoljstvo EK ovom ostavkom, rekavši da će zahtevati objašnjenja od Kijeva.