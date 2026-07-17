Voditeljku Natašu Pavlović publika godinama prepoznaje po emisiji "Praktična žena", a malo ko zna da se iza njenog osmeha krije teška životna priča.

Ona je otvoreno govorila o teškim trenucima, te je otkrila da je sa 16 godina napustila dom.

-Kada sam odlazila iz Zagreba imala sam samo šesnaest godina i tada nisam znala da ću otići zauvek, tako da mi je to jedan od najgorih perioda u životu.

Sve do prošle godine. Ta godina mi je bila najteža. Izgubila sam tatu, a o tome do sada nikada javno nisam pričala. Bilo mi je preteško da pričam o tome. Sada znam da je momenat kada izgubite roditelje poslednji ispit zrelosti i poslednja faza sazrevanja koju moraš da prihvatiš. Ta godina mi je bila mučna iako sam izgledala normalno i kao da je sve u redu. A bilo je sve samo ne u redu. Dva meseca posle toga otišao je moj bivši muž Marko Živić, a šest meseci nakon njega njegov kum Bojan Lazarov. Imala sam osećaj kao da odlaze ljudi sa kojima sam sazrevala baš u vreme kada sam došla iz Zagreba - rekla je ona jednom prilikom.

Prebrodila težak period

Nataša je rekla da je uprkos teškom periodu bila dovoljno zrela da sve prevaziđe.

- Bila sam srećom dovoljno zrela, sve je to sastavni deo života, ali sam tada shvatila da je to loša strana javnog posla. Ne možete da otpatite tugu u svoja četiri zida, uplakani i neugledni. Tada je bilo dosta komentara o tome kako sam i zbog čega smršala i zašto želim da izgledam kao pre dvadeset godina - objasnila je za Story.

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