OVAN

POSAO: Totalno ste nezadovoljni situacijom na poslu. Neki poslovni procesi se odvijaju mnogo sporije nego što ste očekivali, a neki donose neplanirane, iznenadne teškoće.

LJUBAV: Nemate želju da komunicirate sa drugom polovinom. Umorni ste od neslaganja, svađa, nerazumevanja. Lepše vam je da budete sami sa sobom, ali u miru.

ZDRAVLJE: Psihološki niste najbolje. Stanja se neprestano smenjuju i idu od briga do nerviranja i stresa. Problemi na poslu su glavni razlog nestabilnog psihološkog stanja.

BIK

POSAO: Svog snagom se borite za uspostavljanje poslovne saradnje sa inostranim saradnicima. Imate utisak da bi zajednički projekat bio uspešan i finansijski isplativ.

LJUBAV: Totalno ste nezainteresovani za bilo kakav vid socijalnog druženja. Imate potrebu da se posvetite sebi odnosno svojim potrebama. Prija vam samoća i nedostatak buke i pritiska.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravstveno stanja je stabilno. U toku je period kada vodite računa o zdravlju što automatski daje pozitivne rezultate. Posvećujete pažnju zdravoj ishrani.

BLIZANCI

POSAO: Sa kolegama komunicirate intenzivno. Razmenjujete ideje i mišljenja. Dobro se razumete. Bez ikakvih problema donosite neke opšte smernice u vezi novog projekta.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Partner je u potpunosti posvećen vama, kao i vi njemu. Sigurni ste da veza ima veći potencijal i vodi ka zajedničkogj budućnosti.

ZDRAVLJE: Ukoliko ste na nekoj terapiji ona daje odlične rezultate. Osetljivi su bubrezi i bešika. Na prve simptome treba da reagujete odmah, a ne da čekate da sami prođu.

RAK

POSAO: Posao se solidno odvija. Vredni ste i imate jasne ciljeve. Nezadovoljni ste saradnjom sa nadređenom osobom. Imate utisak da je jako nesigurna po pitanju poslovnih odluka.

LJUBAV: Sami ste i takvo stanje vam ne odgovara. Maštate o obostranoj ljubavi i emotivnoj ispunjenosti. Samoća vas ubija. Imate utisak da nikada nećete naći ljubavnog partnera.

ZDRAVLJE: Generalno se dobro osećate. Mogući su samo prolazni problemi sa sinusima. Za vas je jako bitno da izbegavate nerviranje oko sitnica, kao i stres i veće napore.

LAV

POSAO: Prilično ste zadovoljni situacijom na poslu. Poslovni projekat se polako bliži završetku. Odlično je odrađen pa očekujete da ćete dobiti zasluženo priznanje za trud.

LJUBAV: Imate naglašenu potrebu za ljubavlju. U potpunosti se posvećujete partnerki. Prija vam njena pažnja i podrška. Emotivno ste povezani i sigurni u zajedničku budućnost.

ZDRAVLJE: Generalno se dobro osećate. Mogući su manji problemi vezani za bešiku. Postoji mogućnost da ne reagujete odmah nego da čekate da se simptomi sami povuku.

DEVICA

POSAO: Radite u atmosferi koja vam uopšte ne prija: pod pritiskom ste, imate kratke vremenske rokove za završetak obaveza, ne znate čemu prvo da se posvetite.

LJUBAV: Emotivni partner vam daje snage da pregurate naporan dan. U vezi se osećate smireno, voljeno i podržano. Gledate da sa partnerom provedete što više vremena.

ZDRAVLJE: Iscrpljeni ste. Kada je situacija na poslu napeta to se uvek odrazi na vaše psihološko zdravlje. Potreban vam je odmor od previše pritiska i obaveza na poslu.

VAGA

POSAO: Fokusirani ste na uspostavljanje nove poslovne saradnje. Pravite plan šta ćete drugoj strani sve ponuditi što neće moći da odbije. Vodite računa o sitnicama, ali i generalnom planu.

LJUBAV: Nema nikakvih dešavanja u emotivnoj sferi. Totalno ste nezainteresovani za ovu oblast, tako da vas čak ne privlači novo poznanstvo ni neobavezni flert kome ste skloni.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno dobro. Mogući problemi su vezani sa spavanjem. Može se desiti ili da imate naglašenu potrebu za spavanjem ili da patite od nesanice.

ŠKORPIJA

POSAO: Finansijska situacija je prilično ograničena i zabrinjavajuća. Neophodna vam je finansijska inekcija pa razmišljate na koji način bi najbrže mogli da dođete do novca.

LJUBAV: Maksimalno ste posvećeni bračnom partneru i porodici. Tu nalazite mir, tu se opuštate i punite pozitivnom energijom. Emotivna stabilnost vam je od primarnog značaja.

ZDRAVLJE: Kondicija vam je slaba. Primećujete da i pri manjim naporima gubite dah i odmah se zadišete. Potrebno je da se fizički aktivirate, ali nemate volju za tako nešto.

STRELAC

POSAO: Imate veće poslovne planove. Razmišljate da uložite malo više novca nego obično i verujete da će on biti ne samo brzo vraćen nego da će investicija doneti veći profit.

LJUBAV: Nema novih dešavanja na emotivnom polju što je i posledica vašeg ponašanja. Više ste fokusirani na prošlost, na neka lepa vremena koju su prošla i koja vam nedostaju.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vodite računa o zdravoj ishrani. Redovno se bavite fizičkom aktivnošću. To su sve stvari koje vam omogućavaju da se osećate dobro.

JARAC

POSAO: Kada su poslovne odluke u pitanju u dilemi ste. Imate više opcija, ali sve one imaju i svoje dobre, ali i loše strane. Na kraju finansijski momenat utiče na izbor odluke.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Gledate da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Imate utisak da ste našli pravu osobu sa kojom ćete biti do kraja života.

ZDRAVLJE: Prilično ste napeti. Mogući su problemi sa pritiskom. Za vas je najbitnije da se dobro odmorite. Bilo bi dobro da dan posvetite isključivo sebi i svojim potrebama.

VODOLIJA

POSAO: Posao se odvija normalno, ali su vam finansije u mislima. Nestrpljivo očekujete priliv novca koji kasni. Novac vam je potreban radi investiranja u nove poslovne poduhavate.

LJUBAV: Komunikacija sa bračnim partnerom je nezadovoljavajuća. Izgleda kao da nemate više šta jedno drugom da kažete. Smeta vam ova faza odnosa jer je nekada bilo drugačije.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Danas ste rešili da pripremite neko novo jelo za koje ste pročitali da je zdravo. Želite da novim načinom ishrane poboljšate zdravstveno stanje.

RIBE

POSAO: Situacija ne poslu je prilično napeta. Pod tenzijom ste. Javljaju se neočekivani poslovni problemi. Morate da ih rešite pa rutinske poslovne obaveze ostavljate za kasnije.

LJUBAV: Maštate na temu ljubavi. Imate simpatiju, ali ste suviše stidljivi nestigurni da bi pokazali svoje emocije. Uživate u svetu fantazije i sami sebe blokirate da ostvarite snove.

ZDRAVLJE: Disajni sistem i nervi su osetljivi. Za vas je ne najbolje nego neophodno da se odmorite i posvetite svom zdravlju. Ukoliko to ne uradite čekaju vas ozbiljni problemi.