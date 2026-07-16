Dvogodišnji dečak iz Džordžije izgubio je život tokom porodičnog odmora na Floridi nakon što ga je, prema navodima policije, slučajno upucao njegov četvorogodišnji rođak. Tragedija se dogodila ispred kuće koju je porodica iznajmila u gradu Kisimi, svega nekoliko trenutaka nakon njihovog dolaska.

Mali Brejden Tenison iz Luisvila u Džordžiji trebalo je narednog dana da proslavi treći rođendan. Umesto rođendanske proslave, njegova porodica suočila se sa nezamislivim gubitkom. U poruci objavljenoj na stranici za prikupljanje pomoći navodi se da je putovanje u Orlando trebalo da bude ispunjeno smehom, zagrljajima i lepim uspomenama, ali se pretvorilo u noćnu moru.

Prema prvim rezultatima istrage, porodica je po dolasku izašla iz automobila, dok je dvogodišnji dečak ostao unutra. U jednom trenutku u vozilo je ušao njegov četvorogodišnji rođak, koji je pronašao pištolj ostavljen bez futrole i ikakve zaštite. Dete je dohvatilo oružje i povuklo obarač, a metak je pogodio Brejdena.

Dečak je hitno prevezen u bolnicu, ali uprkos naporima lekara nije uspeo da preživi zadobijene povrede.

Istraga je pokazala da je pištolj bio u vlasništvu dečakove majke i da nije bio obezbeđen. Šerif okruga Osceola Kristofer Blekmon istakao je da je oružje bilo ostavljeno na mestu do kojeg je dete lako moglo da dođe.

- Ovo nije video-igra. Ne postoji dugme za resetovanje. Kada se povuče obarač, metak će nekoga pogoditi. Ovog puta usmrtio je dvogodišnje dete - rekao je Blekmon, još jednom apelujući na vlasnike vatrenog oružja da ga uvek drže zaključanim i van domašaja dece kako bi se sprečile ovakve tragedije.

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