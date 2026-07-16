Nakon vesti da se Anastasija Ražnatović porodila u privatnoj bolnici u Sevilji i na svet donela dečaka Ilijana, njen rođeni brat Veljko i snajka Bogdana odmah su spakovali kofere i otputovali u Španiju.

Novopečeni ujak i njegova prelepa supruga snimili su se čim su stigli, pa su pokazali kako se voze kabrioletom.

Nisu skidali osmeh sa lica, a Bogdana je nosila naočare, dok se snimala sa Veljkom.

Ovaj video iz Sevilje u sekundi je zapalio domaće medije i pokazao da su Ražnatovići više nego spremni za veliko i nezaboravno slavlje na španskom tlu.

Porođaj prošao u najboljem redu

Podsetimo, Anastasija se porodila 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

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