Elita 9 ulazi u samu završnicu, a samo nekoliko dana pred veliko superfinale u Beloj kući vlada velika neizvesnost.

Finale najgledanijeg rijalitija zakazano je za 20. jul, dok se tridesetoro superfinalista i dalje bori za glavnu nagradu od 100.000 evra.

Iako je završnica sve bliža, pravila rijalitija i dalje moraju strogo da se poštuju. Veliki šef ne pravi izuzetke, pa svaki prekršaj učesnika sankcioniše u skladu sa pravilnikom.

Troje superfinalista kažnjeno samo nekoliko dana pred borbu za 100.000 evra

Ovoga puta kažnjena su čak tri superfinalista. Nerio Ružanji, Hana Duvnjak i Anastasija Brčić dobili su kaznu pet dana pred veliko finale, jer se nisu pridržavali jednog od osnovnih pravila Elite 9.

Naime, nakon što se oglasila muzika za buđenje, njih troje ostali su u svojim krevetima duže nego što je dozvoljeno, čime su prekršili jasno pravilo da svi ukućani u tom trenutku moraju biti van postelje.

Podsetimo, pravila u Beloj kući važe od samog početka rijalitija, a učesnici su upoznati sa brojnim stavkama koje moraju bespogovorno da poštuju.

Među najstrožim pravilima nalazi se zabrana napuštanja ograđenog dela imanja, budući da su učesnici tokom boravka u rijalitiju odvojeni od spoljnog sveta i svako samovoljno napuštanje prostora kažnjava se najstrože.

Takođe, učesnicima je strogo zabranjena komunikacija sa članovima obezbeđenja, kao i svako drugo kršenje pravila koja je postavio Veliki šef.