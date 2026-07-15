Bivši rijaliti učesnici Jelena Pešić i Mladen Vuletić proslavili su četvrti rođendan svoje starije ćerke Mile, a čestitke i lepe želje na društvenim mrežama samo se nižu.

Ovaj poseban datum za porodicu ispunjen je emocijama, a ponosni otac tim povodom uputio je naslednici dirljivu poruku i prisetio se koliko mu je promenila život.

-Srećan 4. rođendan tatinom borcu, lepotici, dami, inteligenciji i šefu nad šefovima. Da mi je neko pričao da ćeš ti, od metar i žilet, da mi vodiš kolo, ne bih verovao. Ulepšala si i promenila sve, usrećila nas i činiš nas ponosnim svakog dana. Gledaj da se udaš za neku avetinju, isto kao tvoja majka. Sve u svemu, za zetove se živi. Budi mi uvek tako razdragana, vesela i puna energije. Voli te tata najviše - napisao je Mladen.

Mila je rođena prevremeno, a danas je najveći ponos svojih roditelja

Ponosna majka je, sa druge strane, objavila niz fotografija, a brojne čestitke stigle su od prijatelja i članova porodice.

Mila zauzima posebno mesto u srcima svojih roditelja, a njen rođendan za njih ima dodatnu emotivnu težinu.

Devojčica je prevremeno rođena i od samog početka pokazala koliko je veliki borac.

Ranije se prisetila najtežih trenutaka kroz koje je prošla nakon porođaja.

-Nikada neću zaboraviti tu borbu za život, za dete, za vazduh. Nikada neću zaboraviti dan kada sam izlazila iz bolnice posle mesec dana. Porodilje izlaze sa kolevkama, bebama, balonima, cvećem... A ja sama. Mladen me čeka, a ona je sanitetom odvezena na neonatologiju. Svaki zvuk sirene saniteta me je razorio. Rođena je sa 1.700 grama. Bile smo razdvojene mesec dana. Moja Mila - napisala je ona.

Mesec dana bile su razdvojene zbog borbe za Milin život

Njih dvoje su ponosni roditelji dve devojčice, Mile i Mione, koje su, kako je istakla pevačica, odnosno majka, potpuno promenile njihov život.

-Otkako sam postala majka, sve se promenilo. Nisam mogla ni da zamislim koliko čovek postaje bogatiji i ispunjeniji kada dobije dete. Mila je u meni probudila najdivnije i najnežnije osećaje koji postoje. Posvećena sam detetu maksimalno. Želim da znam i učestvujem u svakom njenom novom pokretu, osmehu i svemu što se dešava u njenom životu. Postala sam mnogo odgovornija. Mislim da samo majčinstvo natera na takvu promenu - ispričala je ona.

Mila i mlađa sestra Miona promenile život poznatog para

Govoreći o porodici i želji za većim brojem dece, dodala je:

-Oduvek sam volela da budem kao moja majka, da budem poput nje i da imam troje dece. Mladen želi da ih imamo petoro - rekla je Pešićeva.