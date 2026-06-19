Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku počinje danas i trajaće do 23. juna.

Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli ranije da se prijave elektronskim putem.

Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije 24. juna do 12 časova, dok će se prijemni ispiti održavati u periodu od 24. do 30. juna, u skladu sa rasporedom svakog fakulteta, navodi se na sajtu Univerziteta u Beogradu.

Preliminarni rezultati biće poznati najkasnije 1. jula do 18 časova, kada će biti objavljene preliminarne rang-liste.

Konačne rang-liste fakulteta i Univerziteta biće objavljene najkasnije do 6. jula.

Upis primljenih kandidata trajaće do 10. jula, nakon objavljivanja konačnih rang-lista i prema utvrđenom rasporedu.

Prema konkursu koji je objavio Univerzitet, upis svih kandidata mora biti završen do kraja dana 10. jula 2026. godine.

Nakon završenog upisa, a najkasnije do 11. jula 2026. godine, fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata po studijskim programima i preostali broj slobodnih mesta.

Budući studenti detaljne informacije o uslovima upisa, potrebnoj dokumentaciji i terminima mogu pronaći na sajtovima svojih fakulteta.

Na osnovne i integrisane akademske studije mogu da se prijave kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu, dok pojedini studijski programi mogu zahtevati određeni smer srednjeg obrazovanja ili dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Formiranje rang liste

Rang-lista formira se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova – do 40 bodova na osnovu školskog uspeha i do 60 bodova na prijemnom ispitu.

Bodovi iz srednje škole računaju se na osnovu prosečnih ocena iz sva četiri razreda, dok kandidati sa međunarodnom maturom ostvaruju bodove prema posebnoj formuli.

Učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu može biti priznat maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Prilikom rangiranja prednost imaju kandidati koji prvi put upisuju studije na tom nivou i toj visokoškolskoj ustanovi.

Za upis u statusu budžetskog studenta neophodno je da kandidat osvoji najmanje 51 bod i da se nađe u okviru broja mesta odobrenih za finansiranje iz budžeta. Za upis u statusu samofinansirajućeg studenta potrebno je osvojiti najmanje 30 bodova, navodi se u konkursu Univerziteta u Beogradu.

Tanjug