Upravo to dogodilo se sa videom preslatkih beba blizanaca čija je spontana reakcija osvojila internet i izazvala hiljade pozitivnih komentara.

Na snimku se vidi trenutak kada se mališani, ležeći jedno naspram drugog, pažljivo zagledaju. Deluje kao da prvi put primećuju da ispred sebe imaju nekoga ko izgleda gotovo potpuno isto kao oni. Nakon nekoliko trenutaka radoznalog posmatranja počinju da se osmehuju, guču i razmenjuju izraze lica, kao da vode svoj prvi "razgovor".

Njihova iskrena i spontana reakcija oduševila je korisnike društvenih mreža, koji nisu odoleli da u komentarima napišu duhovite opaske.

"Već planiraju neke vragolije", našalio se jedan korisnik, dok je drugi napisao: "On je u fazonu: 'Čoveče, je l' si ti ja?'"

Ispod videa ubrzo su počeli da se nižu i komentari roditelja blizanaca koji su podelili sopstvena iskustva. Jedna mama napisala je da su njene bebe mesecima spavale licem okrenute jedna ka drugoj, sve dok nisu postale prevelike da dele istu kolevku. Drugi korisnik je kratko prokomentarisao: "Hej! Znam te!", što je nasmejalo veliki broj ljudi.

Mnogi su istakli da upravo ovakvi snimci podsećaju koliko su dečja iskrenost i radoznalost posebni. Bez ikakvog ustručavanja ili glume, mališani pokazuju emocije koje odrasli često zaborave da izraze.

Iako traje svega nekoliko sekundi, video je uspeo da popravi raspoloženje hiljadama ljudi. Brojni korisnici priznali su da su ga pogledali više puta, jer ih osmesi, pogledi i nežno "ćaskanje" blizanaca svaki put iznova razneže.

U vremenu kada internet često preplavljuju negativne vesti, ovakvi trenuci pokazuju da su upravo najjednostavnije scene iz svakodnevnog života često dovoljne da izmame osmeh i podsete nas koliko malo treba da nekome ulepšamo dan.