Biljana Jevtić i Aca Ilić već četiri decenije važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj muzičkoj sceni. Iako su ostvareni u karijerama, oboje ističu da su im porodica i sin Ivan uvek bili na prvom mestu.

Njihova ljubavna priča počela je u januaru 1986. godine, tokom muzičke turneje, a kako su otkrili, prve varnice pojavile su se već na novogodišnjem nastupu.

- Sve je počelo na turneji, menadžer me je pitao kog pevača želim i ja sam kao razmislila, a odmah sam znala, i rekla: "Pa eto, Aca Ilić..." - otpočela je priču pevačica u emisiji "Amidži šou", otkrivši da su se varnice osetile već na novogodišnjem nastupu.

- Ma bilo je konkretno! Mi smo se zagrlili odmah čim je on prišao, ali bio je malo drugačiji zagrljaj - našalila se Biljana na račun prve zajedničke noći.

- Zagrlili smo se i poljubili, to je bio mali duži zagrljaj. Čestitali smo Novu godinu, a njena ruka je posle čestitanja ostala malo duže na mom ramenu, ona je važila za jednu od poželjnijih dama tada - rekao je Aca.

"Svađamo se bez uvreda"

Iako važe za skladan par, ne kriju da i u braku postoje sitne nesuglasice koje rešavaju u hodu, bez težih reči i zamerki.

- Najviše je nervira što jedem stojeći i mrvim po kući - otkrio je Aca, a na pitanje da li je istina da ga je nekad zbacila iz kuće Bilja Jevtić je odgovorila sa osmehom:

- To je izvučeno iz kontesta. Ko nije izašao iz kuće kada mu žena zvoca? Kada mu dođe žuta minuta, on se malo prošeta. Nema to veze sa tim - na njen odgovor nadovezao se i suprug:

- Ljudi mogu da se posvađaju, ali da nema uvreda, da se ne pređe neka granica. Mi možemo da se posvađamo, ali uvreda nema.

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