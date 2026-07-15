"Imajući u vidu odluku koju je prošle nedelje donela Vlada Ruske Federacije o zabrani izvoza dizel goriva, domaće tržište se sada puni dizelom, snabdeveno je, a svi neophodni obimii biće isporučeni regionima kako bi se obezbedili radovi na žetvi poljoprivrednih proizvođača", rekao je Novak, prenose RIA Novosti.

U Rusiji je ovog leta zabeležen poremećaj u snabdevanju gorivom zbog promena u logistici, izjavio je ranije Novak.

Kako bi poboljšala situaciju, ruska vlada je preduzela niz mera, uključujući zabranu izvoza benzina i dizel goriva, uvođenje poreskih podsticaja za uvoz goriva i povećanje domaće proizvodnje, navodi agencija, prenosi Tanjug.

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