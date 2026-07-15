Nekadašnji učesnik rijaliti programa, Kristijan Golubović, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti svojim najnovijim poslovnim poduhvatom! On je odlučio da iskoristi popularnost kako bi ostvario značajnu finansijsku dobit, te je otvorio profil na platformi namenjenoj za deljenje intimnog sadržaja gde poznate ličnosti naplaćuju pretplatu.

Govoreći o ovom novom poslovnom poduhvatu, Kristijan je otvoreno podelio detalje ugovora koji je potpisao.

-Ponudili su mi neki ugovor, potpisao, kićanović unapred. Obično kažu, to kad se zalaufa dele pare, na neki način. Ljudi su korektni, rekli su mi da je moje 65 odsto, njihovo resto, i da samo treba mašti na volju da dam, a oni da snime, upakuju. Dobro je prošlo! Nekih 20.000 evra je do sada kapnulo u naše kase - rekao je Kristijan.

Progovorio o Kristini Spalević

Pored novih profesionalnih koraka, Kristijan je tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" podelio i detalje o svom privatnom životu, posebno se osvrnuvši na odnos sa bivšom suprugom Kristinom Spalević.

Iako su njihovi odnosi nakon burnog raskida ostali veoma komplikovani, praćeni čestim nesuglasicama i svađama, Kristijan naglašava da za njega postoje jasne i neprelazne granice preko kojih nikada ne bi prešao.

-Kada ste stara škola kodeksa, gde je prevara neshvatljiva, nikada ne možete da pređete preko nje. Moja i Kristinina veza je toliko snažna i vredna da, kada bi u njen život došao drugi muškarac, ja bih shvatio da više ne postojim u svakom smislu, ne samo ova farsa, i svađa koja je između nas... Tad bih je precrtao, nikada više u životu ne bih poslao poruku, ne bih je pozvao i ona bi bila persona non grata za mene, iako mi je rodila dva prelepa dečaka - rekao je Krstijan

Alo/Blic

BONUS VIDEO: