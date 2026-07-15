Pevačica Jelena Karleuša nedavno je objavila emotivnu baladu "Sad je sve okej", a zatim je u emisiji Ognjena Amidžića objavila još dve pesme koje su znatno brže.

Kako je otkrila, nakon što je balada ugledala svetlost dana, kontaktirao je čak i bivši suprug, fudbaler Duško Tošić.

- Čak mi je i bivši muž poslao poruku: "Da crknem, je l'?", posle dužeg vremena mi je poslao poruku, a ja sam mu odgovorila sa "Da" - priznala je Jelena Karleuša.

Inače, Jelena Karleuša i Duško Tošić ne kriju da nakon razvoda nisu u dobrim odnosima, a fudbaler je trenutno odveo ćerke van Srbije i uživa sa njima na letovanju.

O novim pesmama

- Ono što je publika već čula to je pesma "Sad je sve okej", hvala svima za divne komentare, prva je u trendingu u regionu. Ljudi misle da je ta pesma o meni, o mom životu, da sam pričala o propalom braku, ali u toj pesmi može da se nađe svako od nas jer svi smo u životu imali propale veze i brakove - rekla je Jelena Karleuša i dodala:



- Ljudi su mi verovali, to pokazuje ovaj uspeh, ja nemam minut plaćenog marketinga. Sramota me je da kupujem ljubav publike posle 30 godina karijere. Balada je, pustili smo je u dva ujutru, hvala autorima koji su sa mnom sarađivali. Od Marine Tucaković i Ateljea Trag koji su mislili da naću isploviti, hvala novim autorima. Imali smo veliki zadatak da napravimo nešto što će biti u rangu svih najvećih pesama i hitova koje sam imala. A sada publika zaslužuje dve brze pesme - rekla je JK.

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