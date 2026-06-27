Kristina Spalević, voditeljka i bivša zadrugarka, već neko vreme nije u ljubavnom odnosu sa Kristijanom Golubovićem, sa kojim ima dvoje dece. Ipak, njena najnovija objava na Instagramu izazvala je brojne reakcije, pa mnogi smatraju da je njome poslala jasnu poruku bivšem partneru.

Kristina je, naime, objavila jedan video snimak koji govori o muškarcima manipulatorima, koja je usijala društvene mreže.



- Znaš li šta se desi kada manipulator shvati da je nad tobom zauvek izgubio moć?! Kada shvati da njegove suze više ne pale, da na njegove ucene više ne reaguješ i da njegove laži više ne mogu probiti tvoje granice - on neće odustati. Ne, manipulatori nikada ne priznaju poraz. Umjesto toga, oni će promeniti bojno polje. Ako više ne mogu kontrolisati tebe, oni će učiniti sve što je u njihovoj moći da kontrolišu ono što drugi ljudi misle o tebi - stajalo je u objavi koju je Kristna podelila na svom instagramu dodavši:

Kakav je*eni šablon. Neko ovo treba da čuje danas.

"Prijavila sam ga, pretio je da će objaviti intimne snimke"

Podsetimo, Kristina je, gostujući u jednoj emisiji, govorila o Kristijanu i paklu kroz koji prolazi zbog njega.

- Poslednja tri meseca, otkad smo se razišli, mnogo sam aktivnija na društvenim mrežama. Danas više govorim zbog drugih žena nego zbog sebe, jer sam ja šest godina ćutala i trpela. Trenutno je najveći izvor internet nasilja prema meni upravo moj bivši partner, kroz svoje lajvove na TikToku i drugim mrežama. Ljudi komentarišu moje majčinstvo, izgled i privatni život, stvari koje niko sebi ne bi smeo da dozvoli - rekla je Spalević.

Govoreći o komentarima koje svakodnevno dobija, navela je da ju je iznenadilo ko najčešće ostavlja uvredljive poruke.

- Kada pogledam profile ljudi koji me vređaju, u velikom broju slučajeva to su žene starije od 50 godina. To su bake sa unucima na profilnim fotografijama. Zapitala sam se zašto je to tako i mislim da mnoge nisu imale hrabrosti da žive život kakav su želele, pa danas osuđuju druge žene koje su donele drugačije odluke - kazala je.



Posebno je govorila o periodu nakon razvoda, navodeći da su, prema njenim rečima, uvrede postale još brutalnije.

- Prvi put sam izašla bez njega na koncert, snimak je imao nekoliko miliona pregleda, a njegov komentar bio je među najistaknutijima. Izvređao me je čovek sa kojim imam dvoje dece. Posle toga su krenule nove uvrede i ponižavanja - ispričala je.

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