U Srbiji će danas u većini krajeva biti pretežno sunčano i veoma toplo, a takvo vreme zadržaće se do kraja sedmice, kada će maksimalna temperatura dostizati i 36 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Zbog visokih temperatura, u celoj Srbiji naredna tri dana na snazi će biti meteoalarm, dok meteorolozi upozoravaju da bi već za vikend moglo da dođe do značajne promene vremena.

Prema prognozi meteorološkog sajta Hailz Srbija, snažan atmosferski sistem koji će se najpre razviti iznad severne Italije mogao bi krajem sedmice da zahvati Balkan i Panonsku niziju, donoseći uslove za veoma jake oluje.

Meteorološka "zver" prvo pogađa Italiju

Kako navodi Hailz Srbija, tokom srede će se nad severom Italije, posebno u oblasti Veneta, stvoriti uslovi za ekstremne vremenske pojave, uključujući džinovski grad i orkanske udare vetra.

Meteorolozi upozoravaju da bi se tokom vikenda mlazna struja mogla premestiti iznad Panonske nizije i Balkanskog poluostrva, što povećava mogućnost razvoja veoma snažnih olujnih sistema.

Srbiji za vikend prete oluje

Prema prognozama, u petak, subotu i nedelju postoji mogućnost razvoja organizovanih i dugotrajnih olujnih sistema nad Balkanom.

Kako navodi Hailz Srbija, kombinacija velike termodinamičke nestabilnosti atmosfere, brzih zapadnih strujanja i izraženog smicanja vetra može dovesti do razvoja jakih grmljavinskih oluja koje bi mogle doneti:

obilne pljuskove,

grad,

olujne udare vetra,

lokalno veoma intenzivne vremenske nepogode.

Do tada će se najnestabilnija vazdušna masa zadržavati severozapadno od Balkana.

RHMZ: Danas sunčano, ali uz mogućnost pljuskova

U jutrošnjoj prognozi objavljenoj u 5.55 časova, RHMZ navodi da će danas u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo.

Pre podne se na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima, uz razvoj oblačnosti očekuje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će se najviša dnevna temperatura kretati između 31 i 34 stepena Celzijusa.

Upaljen meteoalarm u celoj Srbiji

RHMZ je za danas i sutra aktivirao žuti meteoalarm za celu Srbiju, dok će u petak u većem delu zemlje biti na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura.

Meteorolozi upozoravaju na:

povećan rizik od udara groma,

mogućnost lokalnih pljuskova i jakog vetra,

opasnost od izbijanja požara,

nepovoljne uslove za hronične bolesnike, meteoropate i osobe pod terapijom.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Prema prognozi RHMZ-a, od četvrtka do subote zadržaće se veoma toplo vreme sa temperaturama od 32 do 36 stepeni.

U četvrtak su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će u petak u većini krajeva biti suvo.

Najveća promena očekuje se u subotu, kada će posle veoma toplog jutra i prepodneva sa severa i zapada Srbije stići osetno osveženje, praćeno kišom, pljuskovima, grmljavinom, gradom i jakim olujnim vetrom.

U nedelju će se na severu zemlje postepeno razvedriti, dok će u ostalim krajevima i dalje biti promenljivo oblačno uz povremenu kišu.

Početkom naredne sedmice očekuje se stabilizacija vremena i prijatnije temperature koje će se u većini mesta kretati između 24 i 29 stepeni Celzijusa, navodi RHMZ.