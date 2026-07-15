Pevačica Ivana Krunić otkrila zbog čega se njen verenik Bane Čolak ne pojavljuje u medijima, a ako je suditi po slikama na društvenim mrežama, ništa se nije do danas promenio.

Bane naime, vodi Ivani karijeru i posao, a super se slažu.

-Bane se totalno povukao iz sveta medija, ne interesuje ga to više. Bane je sada jedan od boljih menadžera, sav moj napredak u karijeri je naša zasluga. Bori se za mene jer me voli. Slažemo se i u svemu, čovek je od akcije, pokreće me, kad se ulenjim - rekla je Ivana za Alo, pa je dodala:

-Bane voli kada se donese odluka u nečemu odmah da radi po tom pitanju, dok sam ja više osoba koja razmišlja, pijem lagano kaficu, dok me on požuruje da ne gubim vreme - rekla je Ivana.

Veza sa Zerinom

Inače, Bane Čolak je pre verenice, pevačice Ivane Krunić, bio nekoliko sezona u Zadruzi, a mnogi ga pamte po njegovom pokušaju lažiranja suza i po burnoj vezi sa Zerinom Hećo.

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