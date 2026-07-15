Nakon što je Svetlana Bajić poznatija kao Mala Cana objavila datum sahrane supruga i pevača Andrije Bajića, naslednica muzičke legende se oglasila potresnom porukom koja je naišla na brojne komentare.

Naime, pevač će zasigurno počivati u Aleji zaslužnih građana, a kao datum sahrane naveden je 16. jul, što je objavila Mala Cana, dok se ćerke pevača nisu oglašavale povodom poslednjeg ispraćaja svog oca niti su ovaj datum potvrdile. Budući da su kako sama Mala Cana tvrdi u prilično zategnutim odnosima sa maćehom, naslednice legende ostaju pri tome da se ne oglašavaju za medije, dok se jedna od ćerki oglašava samo putem društvene mreže Faceboo, gde je objavila dirljivu pesmu za svog oca Andriju Bajića i time stavila do znanja svima da su pred njom životne odluke koje će ispuniti u čast svog oca.

ZBOG TEBE TATA

Koji pošteno i vredno radiš,

Tvoja će ćerka zavoleti dostojnog i časnog čoveka u pravo vreme.

Zbog tebe tata,

Koji se baviš svojom dušom,

Tvoja ćerka neće nositi predačkih trauma breme.

Zbog tebe tata,

Kome devojčica ne mora ništa da dokazuje, jer ima tvoju pažnju,

Sutra će biti zadovoljna,

Životom koji je autentično birala,

I s radošću kreirala.

Zbog tebe tata,

Koji nisi propustio

Da je okupaš i presvučeš, ponekad smešno obučeš, uparadiš i prošetaš...

Koji nisi propustio da je se nagrliš, naljuljaš, naklackaš ,

I zbog njenih malih pobeda,

Ponosno da cvetaš...

Zbog tebe koji nisi propustio da je poljubiš za laku noć,

Odvezeš, dovezeš, sačekaš, razumeš, čuješ, posavetuješ...

Tvoja će ćerka

Kada poraste

Odabrati za sebe siguran dom.

I cvetaće na sigurnom.

Zbog tebe tata,

Koji si životom voleo i čuvao

Njenu majku,

Jedna devojčica će,

Od svog života stvoriti bajku.

Pesma je naišla na brojne komentare u kojima mahom korisnici izjavljuju saučešće ćerki i podsećaju na dobrotu i plemenitost njihovog oca.

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